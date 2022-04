A un mes del robo de las bicicletas adaptadas, la Fundación Poli Poli trabaja para salir adelante

domingo, 17 de abril de 2022 22:03

Son alrededor de 500 familias las que forman parte de la Fundación Poli Poli, conducida por Cintia Ridao. Son muchas las actividades que realizan a diario para ayudar y motivar a los personas de todas las edades durante todo el año. Pese a su compromiso y ayuda social, hace un mes fueron víctimas de la inseguridad. La organización sufrió el robo de algunas bicicletas adaptadas y hoy siguen sin aparecer. Esto significó un golpe duro para todos los integrantes de Poli Poli.

“No pudimos recuperar nada de los que nos robaron. No hay noticias, no se sabe nada, estamos bastante tristes. Encima, estamos con dificultades en el lugar donde estaban las bicisillas. Tenemos que sacarlas de ese lugar y no tenemos donde llevarlas, estamos repartiendo las bicis en diferentes casas”, remarcó la presidenta de Poli Poli a Diario La Provincia SJ.

Cintia agregó: “algunos papás nos han dado la posibilidad de tenerlas en las casas de ellos. Estoy viendo donde voy a llevar el tráiler, es muy grande y es donde trasladamos las bicisillas, no tenemos un espacio. La verdad que estamos bastantes preocupados, nos está costando encontrar un lugar”.

La presidenta de la fundación indicó que no recibieron donaciones de bicicletas adaptadas. “El tema es que estas bicisillas tienen dos partes, una que es la butaca, donde se traslada la persona, y la otra es la bicicleta tradicional, pero para unir esas dos cosas tiene un cuadro especial. Hay que pedírselas al bicicletero y tiene que hacer un formato especial”, explicó.

Y remarcó: “la verdad que no entiendo que harán con esa bici, porque son pesadas. Solo espero que donde haya caído sirva. Teníamos 6 y nos sacaron tres bicicletas”.

“Ya vendrán buenos tiempos”, fueron las palabras de Cintia ante el duro panorama que están atravesando.

Pero, no todo el escenario es duro para la fundación. “Ahora hicimos un convenio con uno de los chicos que está alquilando bicicletas en el arco de Zonda. Entonces, él se llevó una de las bicisillas, las está alquilando y nos va a dar unos váucher para que los papás de la fundación los utilicen. Los vamos a sortear, para dar un paseíto por allá en la bicisilla. Se va activar esa parte, por ese lado estamos contento que se movilicen las bicis y no estén guardadas”, sostuvo.

Entre las actividades que realizan, Cintia indicó que cuentan con actividades al aire libre y poco a poco los chicos se van reincorporado a las actividades.

“Hacemos actividades al aire libre ya sea treking o un paseo en bicicleta. Tenemos bicisillas, que son las que no robaron, estás son cosas que realmente nos movilizan”, detalló Ridao.

En cada actividad participan grupos de 20 a 30 chicos, se suman con sus familias para compartir un momento en conjunto. “Depende lo que hacemos es la gente que se va sumando”, concluyó.