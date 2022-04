Nuevo scoring: en San Juan apuntarán a la concientización en faltas de tránsito más frecuentes

domingo, 17 de abril de 2022 07:54

Tras un acuerdo nacional, próximamente San Juan adherirá al nuevo sistema de scoring o descuento de puntos en el carnet de conducir que pueden llevar a la suspensión o sanciones más graves. Se aguarda el aval definitivo a la normativa que se aplicará en todas las provincias por igual, con lo que los conductores que cometan faltas en otro lugares serán pasibles de las mismas sanciones o quitas en su puntaje.

En ese marco, en San Juan apuntarán a concientizar sobre las faltas más comunes que pueden, en poco tiempo, dejar complicado al conductor. "Si bien en San Juan está vigente el REPAC (Registro Provincial de Antecedentes de Conductor) y se trabaja no sólo infraccionando sino dando cursos de concientización y de "rehabilitación de conductores", el nuevo sistema achica el margen en cuanto al puntaje al sólo otorgar una máxima de 20 puntos. En vistas a los próximos cambios, se buscará informar, reforzar concientización y luego, cuando esté vigente se aplicará", explicó Jorge Armendariz, a cargo de la división Tránsito y Transporte, a Diario La Provincia SJ.

Noticias Relacionadas Scoring en carnet de conducir: cuántos puntos se descontarán en San Juan por infracciones viales

Destacó que en San Juan, la falta que encabeza la lista y que quitará 5 puntos en el scoring federal es la falta de carnet de conducir. "Puede ser la única pero generalmente se da junto a la carencia de otra documentación como la cédula verde o la tienen vencida. También hay muchas RTO vencidas o se registra la carencia del seguro obligatorio", agregó.

Otras faltas que se registran en los controles tienen que ver con la seguridad como el no uso del cinturón de seguridad y no usar casco y chaleco en los motovehículos. "A esto se agregan los resultados de los controles de alcoholemia, que se dan más que nada en los fines de semana", explicó.

Armendariz señaló que el nuevo scoring funcionará con una base de datos nacional, para el cruce de información entre provincias y la Policía les informará sobre las faltas. "Se cargarán y se aplicará la multa correspondiente en los juzgados de Faltas. Ya está establecido también el mecanismo si se llega al máximo de puntos y se reincide.

El nuevo scoring federal

El scoring -pendiente de aplicación desde el año 2011- cuenta con 20 puntos para cada conductor o conductora que cuente con la Licencia Nacional de Conducir. Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos asignados por infracciones acumuladas quedará inhabilitado para conducir por 60 días; por segunda vez el plazo aumentará a 120 días, y la tercera, 180 días. Luego se irá duplicando, sucesivamente.

Para el recupero de puntos, los automovilistas pueden efectuar cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos.

En cuanto al recupero de puntos para los casos que tengan un saldo parcial mayor a 0 (cero) y cuando la persona no haya recibido sanciones de tránsito firmes durante un período de 2 años recuperará la totalidad de los puntos -siempre que durante ese lapso no haya alcanzado los 0 puntos-. Además, la realización y aprobación de cursos de seguridad vial otorgarán un máximo de 4 puntos cada uno. La realización de los mismos no podrá ser efectuada con una periodicidad menor a 2 años.

Para el caso de que se trate de licencias de conducir profesionales, el recupero de los puntos se realizará con periodicidad anual. Algunos de los cursos son: Seguridad vial y la cultura; Cómo generar hábitos responsables; y Conducción Segura, entre otros.