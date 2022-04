No tienen perdón: robaron en un merendero que alimenta a 80 niños

sábado, 16 de abril de 2022 22:15

La delincuencia no tiene límites y este sábado quedó demostrado cuando sujetos desconocidos ingresaron a un merendero ubicado en la localidad de Las Chacritas en 9 de Julio y se robaron los principales implementos con los que una familia les prepara distintos alimentos a alrededor de 80 niños.

Mariana Avila inauguró con mucho esfuerzo el Merendero Mustafa con las colaboraciones de sus hermanas Melisa, Tamara y Valentina y también de Yohana Vega y Fabián Ortiz, para colaborar con las familias que estaban pasando un mal momento económico en plena pandemia.

"Hace año y medio que lo abrimos y vienen alrededor de 80 chicos a tomar la leche o lo que estemos dando en ese momento. Todo lo organizamos junto con mis hermanas en nuestra propia casa. No entendemos cómo nos vienen a robar. Se llevaron las ollas y la garrafa con la que cocinamos", detalló Mariana a Diario La Provincia SJ.

Las ollas en las que se prepara el chocolate y todas las comidas que se entregan, son de gran tamaño para poder cubrir las necesidades de la zona.

No tienen precisiones de cuándo fue que ingresaron al domicilio, ya que se habían ido a Caucete, pero fue en las últimas 48 horas. "El jueves me fui con mi pareja a la Difunta Correa y llegué ayer por la tarde. Cuando entramos las cosas ya no estaban. No sabemos bien, pero calculamos que fue el viernes en la madrugada. Se metieron por una ventana que estaba abierta".

Quien pueda colaborar, se puede comunicar con ella al 2645325688.