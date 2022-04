Estuvo al borde de la muerte por una pancreatitis grave: “Dios me regaló una segunda oportunidad"

viernes, 15 de abril de 2022 17:00

Marina Ferrer es madre de tres chicos y está casada con Rubén. Tenía una rutina muy ocupada que se complementaba entre su trabajo y las tareas del hogar. Todo marchaba bien, hasta que un día su vida cambió por completo. Una experiencia de fe iba a marcarla para siempre.

El 25 de enero Marina comenzó a sentir malestares y se descompensó. Ella creyó que eran cólicos, producto de algo que había comido, pero cuando la llevaron al hospital le dijeron que tenía pancreatitis grado 4.

“Le recomendaron a mi familia que me trasladaran al hospital Rawson. Los primeros días estuve bien, pero después comencé a emporar. Me entubaron y estuve muy grave, le llamaron a mi marido para decirle que estuviera atento, porque tal vez no pasaba ese momento. Se me complicó con el tema de los riñones, no me funcionaban. Luego, el mismo páncreas al inflamarse y largar líquido ingresó a uno de los pulmones y emporé. Pasé algo muy fuerte y duro”, relató Marina a Diario La Provincia SJ.

La mujer destacó que desde entonces permaneció en terapia intensiva y estuvo. En ese momento comenzaría a transitar una de las experiencias de fe más fuerte en su vida.

“Para mi estuve tres o cuatro días en el hospital en Cura Brochero, fue algo muy grande. Estuve todo el tiempo en terapia intensiva, sentía que estaba allá. Estaba convencida, en todos lados veía estampitas de él”, remarcó.

Marina recordó que en un momento le consultó a su marido cuanto se tardaba de su casa hasta el hospital. Ella estaba confiada que estaba en Cura Brochero. “Me dijo que se demoraba 15 minutos en el recorrido y ahí me contó que estaba en el hospital Rawson”, detalló.

“En mis manos siempre tuve una estampita de Brochero. Los enfermeros me decían que me veían muy bien, después de todo lo que había pasado. Poco a poco fui tomando dimensión de cómo había estado”, indicó.

Una vez que comenzó a mejorar, su gran deseo era reencontrarse con sus hijos. “Estaba desesperada porque me dieran el alta. Mi marido me hablaba todos los días y me decía el milagro está, vos estas fuera de peligro, ahora tenes que esperar”, subrayó.

Otros de los momentos en los que Marina sintió la presencia de Dios fue cuando le dijeron que sus estudios estaban bien y no debía realizarse una cirugía. “Me tenían que hacer una pequeña cirugía para aspirarme líquido que me había quedado. Me pasaron a clínica médica, estuve un día y recibí una sorpresa que no me esperaba. El médico me dijo que no hacía falta operarme porque estaba todo bien, lloraba de la emoción. Eso fue el día 38, con todo lo que había pasado y que me tuvieran que operar ya era una tortura. El 4 de marzo me dieron el alta, no me olvido más”, mencionó.

La mujer relató que nadie sabía que le habían dado el alta y decidieron que fuera una sorpresa. “Cuando mis hijos me vieron llegar se quedaron tildados, no reaccionaban. Nos abrazamos y fue un momento muy emocionante”, remarcó.

La medicación le caía mal, pasó muchos días atada de manos a pies, fueron días de mucho sufrimiento para ella y su familia. “Pasé de todo, pero hoy tuvo su final feliz. Muchas personas nos acompañaron en este duro momento, incluso gente que no conocíamos. Todos rezaban por mi salud, fuera del hospital y en otras provincias. Todo eso llega, no me va alcanzar la vida para agradecer”, sostuvo.

Marina relató que en cuanto le dieron el alta salió del hospital lo primero que se le vino a la mente fue pedir una misa de acción de gracias por su bienestar. “Estoy bien porque Dios me dio otra oportunidad, fue una bendición que saliera de esto. Hice una tarjeta y se la envié a todos mis contactos”, remarcó.

Cuando llegó el día de la misa la iglesia estaba repleta, no había espacio para nadie más. “Terminando la misa miro un poco para atrás y estaba la iglesia llena, salía gente hacia afuera. Me sentía muy acompañada y agarré valentía para brindar unas palabras”, contó.

Desde mi día de alta que mis seres queridos me visitan y me sorprenden a diario. “Mis primos y amigos me prepararon una fiesta sorpresa, fue algo emocionante, no lo podía creer”, contó.

Bajó 18 kilos y al mirarse al espejo su aspecto cambio. “Sigo un poco débil, pero estoy rodeada de todos mis seres queridos. Los milagros existen, estoy agradecida a la atención del hospital, a Dios y la virgen que siempre me acompañaron. Todos los días me levanto agradecida, rezo con mi hijo más chico y lo único que hago es agradecer”, resaltó.

Marina aseguró que no desaprovechara esta segunda oportunidad en su vida. “Mis hijos me necesitan quiero compartir con ellos todo el tiempo. Me centraré en las cosas que me hacen bien, debo priorizar mi salud. En Semana Santa me iré a Cura Brochero a cumplir mi promesa, él me acompañó en todo momento”, detalló.

Para culminar, la mujer resaltó que está muy agradecida con todo el personal del hospital Rawson y de Pocito por todo lo que hicieron por ella durante el tiempo que le tocó estar internada.