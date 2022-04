Boliches sanjuaninos bajo el ojo de la policía: avanzan las clausuras por faltas de habilitaciones

viernes, 15 de abril de 2022 09:00

Los boliches sanjuaninos se encuentran bajo el ojo de la Policía de San Juan. El objetivo es hacer cumplir la ley de espectáculos nocturnos que regula la actividad de fiestas privadas y públicas, además de los cumplimientos en salones de fiestas, bares, confiterías.

"Los señores propietarios de locales, salones de fiesta y los que trabajan con eventos saben bien los requisitos que se deben cumplir. Esos parten desde habilitaciones hasta estar a punto el lugar del evento. Todos los fines de semana estamos con clausuras", comenzó explicando el comisario Abel Hernández, subsecretario de Seguridad de la provincia, a Diario La Provincia SJ.

Este jueves en la madrugada se conoció el caso de un boliche que fue clausurado y el pasado fin de semana hubo otras 2 cierres porque había el doble de personas de lo permitido en el lugar, además de las puertas de emergencia cerradas. Todos los casos fueron resonantes en la opinión pública, pero desde las fuerzas provinciales aseguraron que los controles son constantes y van de la mano de las clausuras, de ser necesario.

"La clausura del boliche fue porque faltaban extintores y matafuegos y a eso se le agregan habilitaciones vencidas. El trabajo de Leyes Especiales va acompañado con Bomberos y Salud Pública en operativos, cuando no es una falta grave se hace un acta de notificación para que regularice la falta pero ya cuando son muy evidentes, que comprometen la seguridad se procede a la clausura", aclaró Hernández quien destacó que la cantidad de clausuras en la provincia no disminuyó y se mantiene desde hace meses.

Pero no sólo se actúa sobre boliches sino también en fiestas clandestinas, donde alguien lucra cobrando entrada y vendiendo alcohol sin estar habilitado. A partir de llamados al 911 o por investigación de la policía se han intervenido y clausurado bodegas, galpones o casas quintas por hacer fiestas de este tipo donde no hay autorización y venden bebidas alcohólicas.

Entre los lugares donde se advirtieron este tipo de eventos son Pocito, Albardón, Rawson, Zonda y Rivadavia pero también se han detectado en otros departamentos. "No hay un lugar donde se pueda decir que es puntual. Hemos detectado en distintos puntos de la provincia a partir de llamados anónimos o por patrullajes que hace la policía, que detecta una presencia no común de gente y se hace un trabajo de inteligencia para ver si se cobra o no entrada", agregó.

Entre las faltas más comunes que detecta la policía se encuentra la no disposición de matafuegos o que están vencidos, además de las puertas de salidas de emergencias bloqueadas o los sanitarios en malas condiciones. También se da mucho el tema de falta de renovación de las habilitaciones.

"No se trata sólo de pedir papeles, se controla si el lugar está en condiciones y qué capacidad de gente tiene. En base a eso Bomberos da las habilitaciones con salidas de emergencia. Si falta eso se juega con la vida de las personas. Uno cuando paga una entrada está confiando que el Estado lo está cuidando. Salud Pública no puede estar ajeno a eso", destacó.

Vale destacar que pese a que ya se pasó la época de restricciones Covid-19, los locales no pueden tener más gente de la permitida. Por eso también se actúa sobre la habilitación de cantidad de personas ocupando el lugar. "El local tiene la obligación de colocar números de emergencia y la capacidad del local. Ahí dice si es para 100 o 200 personas. Si se supera eso se actúa. Por ejemplo, el fin de semana pasada, en un local para 800 personas había el doble", finalizó destacando que hay fines de semana que se han clausurado 2 o 3 locales y otros se han llegado a contabilizar 8.