Los hoteles urbanos de San Juan, con un 80% de reservas para Semana Santa

miércoles, 13 de abril de 2022 22:00

Después de transitar duras semanas por la suspensión de eventos deportivos por la ola de coronavirus que se vivió en el verano, los hoteles urbanos de San Juan comienzan a transcurrir el buen movimiento turístico de Semana Santa con altos niveles de reserva.

Según informó Favio Nievas, presidente de la Cámara Hotelera de San Juan, a Diario La Provincia SJ, desde el jueves hasta el domingo de Pascuas, ya están confirmadas el 80% de las reservas y se espera que llegue al 100% en el transcurso de los días.

"Las expectativas son altas porque el nivel de reservas es bueno, por lo general los turistas van a ingresar el jueves y van a salir el domingo, estamos con las tres noches completas. Anteriormente lo que no se vendió ya no se puede hacer, por eso no hablamos de recuperación, fueron dos meses y medio perdidos pero ahora tratamos de recomponer los números ya que es un costo que nos quedó colgado", dijo Nievas a este medio, sobre la situación del sector.

Sobre la contratación de los servicios, el referente destacó que también preguntan sobre las actividades que hay para realizar en la provincia.

"El Ministerio de Turismo y Cultura se ocupó de que hayan muchas actividades. Hay en departamentos alejados pero en la hotelería urbana y en la Ciudad también, creemos que va a ser una linda Semana Santa para trabajar y para la Gastronomía también", sostuvo.

En este marco, agregó: "Esta fecha tiene la característica de que son, más que nada, viajes familiares. Es un buen escenario".