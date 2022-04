Scoring en carnet de conducir: cuántos puntos se descontarán en San Juan por infracciones viales

lunes, 11 de abril de 2022 20:39

Tras un acuerdo nacional, próximamente San Juan adherirá al nuevo sistema de scoring o descuento de puntos en el carnet de conducir que pueden llevar a la suspensión o sanciones más graves.

El pasado jueves se realizó en Potrero de los Funes, una nueva edición del Consejo Federal de Seguridad Vial. Allí, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, presentó, de manera virtual, ante las máximas autoridades de seguridad vial del país el scoring nacional, sistema que consiste en el descuento de puntos por infracciones de tránsito en la licencia de conducir.

Este trabajo es el resultado del consenso entre Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y las provincias, y significa un avance importante para lograr una misma política pública vial en todo el país. Una vez que salga publicado en el Boletín Oficial, las jurisdicciones deberán incorporarla a su normativa local.

Las penas de descuento van desde 1 a los 20 puntos y las más graves son por correr carreras no autorizadas en la vía pública y por conducir inhabilitado.

El scoring -pendiente de aplicación desde el año 2011- cuenta con 20 puntos para cada conductor o conductora que cuente con la Licencia Nacional de Conducir. Cuando se pierdan por primera vez los 20 puntos asignados por infracciones acumuladas quedará inhabilitado para conducir por 60 días; por segunda vez el plazo aumentará a 120 días, y la tercera, 180 días. Luego se irá duplicando, sucesivamente.

Para el recupero de puntos, los automovilistas pueden efectuar cursos de seguridad vial, mientras que los choferes profesionales pueden recurrir a esta opción con una periodicidad anual. Una vez cumplidos los períodos de inhabilitación, el conductor recibirá nuevamente el saldo de puntos.

En cuanto al recupero de puntos para los casos que tengan un saldo parcial mayor a 0 (cero) y cuando la persona no haya recibido sanciones de tránsito firmes durante un período de 2 años recuperará la totalidad de los puntos -siempre que durante ese lapso no haya alcanzado los 0 puntos-. Además, la realización y aprobación de cursos de seguridad vial otorgarán un máximo de 4 puntos cada uno. La realización de los mismos no podrá ser efectuada con una periodicidad menor a 2 años.

Para el caso de que se trate de licencias de conducir profesionales, el recupero de los puntos se realizará con periodicidad anual. Algunos de los cursos son: Seguridad vial y la cultura; Cómo generar hábitos responsables; y Conducción Segura, entre otros.