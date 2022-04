Eterna amistad: el emprendimiento de un profesor sanjuanino que sepulta a mascotas

viernes, 1 de abril de 2022 17:43

Desde hace aproximadamente 4 años, el sanjuanino llamado Diego Soler comenzó con un emprendimiento propio poco usual en la provincia que ha ido en crecimiento con el correr del tiempo, y que actualmente se encamina a mejorar con proyectos nuevos.

Se trata de eterna amistad, un servicio de sepultura de mascotas que nació a partir del amor por los animales y la naturaleza. Diego pensó en aliviar un poco más uno de los momentos más tristes en una familia, la despedida a una mascota, y fue así que por sus conocimientos como profesor de biología y su basta experiencia trabajando en veterinarias se animó a iniciar el servicio.

"La mayoría de las veces las personas perdían a sus mascotas y después no tenían dónde llevarlas, el servicio que se brinda en San Juan es de cremación que luego se lo considera como un residuo patológico. Para la persona su mascota no es eso, fue así que en una de las veterinarias se comenzó a ofrecer a las personas hacer el servicio de sepultura a quienes tenían lugar en sus propias casas", comenzó contando Diego, sobre los inicios de "Eterna amistad", a Diario La Provincia SJ.

Sin embargo, posteriormente donde él vivía había un terreno el cual comenzó a ser utilizado para sepultar a las mascotas. Fue así que se comenzó a dar la oportunidad a las personas de llevar allí a sus mascotas que fallecían en veterinarias.

"Todos los que han accedido al servicio han quedado muy conformes porque hacen un cierre muy bonito al feo momento de perder a una mascota. Se nota que dentro de todo lo emocional, la gente se queda más tranquila. Se acuerda en base a donde falleció la mascota, si en el domicilio o en una veterinaria y también hay que considerar la causa de muerte ya que no todas las mascotas pueden ser sepultadas, si murieron por una intoxicación de un veneno que no se conoce, no se pueden sepultar, si o sí hay que mandarlos a cremar", explicó.

En este caso, los cuerpos de las mascotas actualmente se entierran mucho en las fincas y según explicó Diego, lo mejor es que si haga directamente en una fosa. Sin embargo, hay quienes utilizan cajoncitos de madera o de cartón, tipo ataúd, o bolsas biodegradatbles.

"Las sepulturas han crecido mucho y también la presencialidad, es decir las personas que quieren participar de ese momento. Hay quienes eligen no verlo y después se les comparte información de cómo se hizo, y quienes deciden estar ahí e incluso ayudar", contó.

Además el servicio también incluye un cementerio virtual, se trata de una página en la que los propietarios de las mascotas pueden enviar fotos y mensajes y visitarlos a través de un dispositivo móvil cuando lo deseen. Todo eso, contando que las personas pueden visitar el terreno donde son enterrados los animalitos.

"El proyecto para el futuro es trabajar en un pequeño para que los familiares puedan ir con sus mascotas aún vivas y disfrutar de un espacio diseñado para el juego. Es decir, cambiar un poco el sentido de la pérdida y aceptarlo como algo natural que va a pasar, así, al momento de la partida, que se queden con recuerdos que no sean tan dolorosos", cerró y explicó que los precios varían de acuerdo al tamaño de la mascota y traslado.

El contacto se puede hacer a través de redes sociales, a "Eterna Amistad San Juan", o al teléfono 2644 76-5189.