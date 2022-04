"Donde estarás", la canción de un sanjuanino que recuerda a Rocío Villalón, la joven asesinada por su novio

viernes, 1 de abril de 2022 15:50

El sábado 29 de septiembre de 2013, pasadas las 11 de la mañana, un policía que realizaba una recorrida por la zona de Calle 8 entre Lemos y Mendoza, en Pocito advirtió que un transformador de energía estaba volteado en el piso y decidió acercarse para verificar la situación. Al rastrillar el lugar descubrió el cuerpo de una adolescente fallecida, semi sumergido en una acequia. Presentaba golpes, una fuerte lesión en la cara con una gran falta de piezas dentarias, síntomas de ahorcamiento y sus manos estaban llenas de sangre, signo de que intentó defenderse de su agresor. El caso conmocionó a todo San Juan. Esa chica era Rocío Villalón, una adolescente de 16 años que fue asesinada en manos de su novio.

A casi 9 años de aquella tragedia, una canción comenzó a escucharse por las redes sociales y que es un homenaje directo a ella. "Dónde estarás", es la canción que fue escrita en su memoria por Elías Jácamo, un joven cantante sanjuanino que escribió el tema allá por el 2015 a partir de la fuerte amistad que tiene con la hermana de Rocío Villalón.

"Es una canción que escribí a raíz de esa tragedia. Ella era la hermana de mi mejor amiga. Su muerte me pegó muy fuerte por todo lo que ella pasó también. A raíz de eso hice la canción y la llamé 'Donde estarás'. Habla de los buenos momentos que vivieron con ella quienes la conocieron", contó Elías a Diario La Provincia SJ.

Si bien la canción fue escrita en el 2015, el tema se difundió por las redes sociales y plataformas musicales este jueves 31 de marzo. El tema es un melódico está escrito por él pensando en Rocío Villalón pero perfectamente, por su letra, puede trasladarse a cualquier persona que hoy no está al lado de uno.

Elías con la familia de Rocío

"Son solos recuerdos que quedarán en el corazón, en los sueños. El tema dice 'estarás en mi corazón pero conmigo nunca amor'. Me di cuenta que puede estar dedicada no solo para un ser querido que ya no está sino también en general", destacó Elías quien subrayó que cuando la familia de Rocío Villalón la escuchó le gustó mucho y se emocionaron.

"Aprecio mucho a la familia Villalón. Durante esos 2 años acompañé a mi amiga y fue difícil. Soy muy sensible y por eso decidía hacer la canción como forma de ayudarla", explicó.