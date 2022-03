Útiles y juguetes, el puntapié para acompañar a chicos de la comunidad Huarpe en su ciclo escolar

martes, 8 de marzo de 2022 14:08

El regreso a clases este año es particular motivo de alegría para muchos chicos. Reencontrarse con sus compañeros y docentes, además de aprender, son las grandes motivaciones. Pero no para todos es fácil y hasta posible. Es el caso de los chicos de la Comunidad Huarpe en la zona de Lagunas de Guanacache que necesitan ayuda material y también apoyo para tener una continuidad en el año. Con ese propósito se gesto una campaña solidaria especial que es el inicio de un vínculo que se quiere construir a lo largo de este ciclo lectivo.

"Recibimos una invitación para la entronización de la imagen de santo Cura Brochero en "Lagunas del Rosario", que unirá San Juan y Mendoza en la fe. En ese contexto, surgió un pedido de ayuda, por parte de una persona del lugar, por útiles escolares porque los chicos no pueden asistir a clases. Unimos campañas solidarias de la mano del Cura Brochero porque si no fuera por esa invitación no nos hubiéramos enterado", destacó Vanina Molina Demartini a Diario La Provincia SJ.

Agregó que "recibimos donaciones hasta el 14 de marzo para poder acondicionar todo hasta el 18 y el 19 saldríamos hasta el lugar. Nos esperan con ansiedad y emoción. El sanjuanino se destaca por su corazón solidario y apelamos a esta cadena de amor para hacerles llegar lo urgente y ayudar a que este ciclo lo puedan completar. Nos emocionan las reacciones de la gente, el pedido y que nos estén esperando. Somos un puente para poder concretar aquello que están deseando. Siempre digo que las manos pueden estar vacías pero el corazón estará lleno de nombres: esto es para quienes donan de corazón y para quienes lo reciben, que sepan que estas son semillas de ejemplo que se multiplican; se recibe el doble".

Vanina se propuso que esto no sea sólo una campaña que se limite a entregar útiles. "Estoy conmovida por esta iniciativa y realidad. Será el puntapié y el inicio de algo especial porque voy a acompañar a los chicos en todo el ciclo escolar, desde el juego, lo educativo y llevar terapias y estrategias alternativas. Así sanar de carencias tantos corazones y movilizar a las personas que tienen ganas de ayudar al otro. Nosotros debemos dar el ejemplo y ayudarlos bajo esos pilares".

Lo que se puede donar

Para la campaña se reciben desde mochilas y cartucheras a lápices negros y de colores, lapiceras, gomas, correctores, blocks de hojas, cuadernos, carpetas, elementos de artística y de geometría, entre otros.

También esperan juguetes, por un motivo de peso. "Vamos a implementar actividades recreativas y le sumaremos juguetes. Como Payamédico aprendí que nuestra terapia principal involucra lo lúdico. Y con ello, dejamos la base de trabajo para regresar y hacer el acompañamiento en el ciclo lectivo. Con la terapia de juegos, queremos concientizarlos sobre la importancia de la educación y descubrir también si existen patologías físicas, psicológicas y emocionales. En ese caso, poder ayudarlos y derivarlos donde corresponda", destacó Vanina.

Aquí el detalle para realizar donaciones: