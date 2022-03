Sufría bullying, murió y la familia pedirá justicia con una marcha: "no tenemos paz"

lunes, 7 de marzo de 2022 08:42

Tenía 15 años y sufría bullying. Uno de los espacios desde donde más se actuó con fines denigrantes fue un perfil en facebook que desencadenó en su muerte. Sobre esto, la justicia ya está investigando a través de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales que ya secuestró el celular de la chica y una carta.

En este contexto, la familia de la joven ya adelantó que no pararán hasta que se haga justicia. A partir de esto, este martes se realizará una marcha de silencio en la plaza departamental. Además se aportará todos los datos y testimonios que sean útiles para esclarecer las responsabilidades.

"Es terrible, no tenemos paz, no tenemos consuelo. Nada nos devolverá a mi hija y pido justicia. Ella sufrió bullying y eso la llevó a tomar esta decisión", explicó Angélica Ortiz, mamá de la adolescente, en radio Sarmiento.

Luego explicó que "ella nunca dijo lo que estaba viviendo" a la familia. Los padres conocieron el infierno que ella vivía después de hablar con una amiga este domingo que le dijo que no sólo era por las redes sociales sino también personalmente: "cuando salíamos a caminar, nos miraban y reían". "Era una flaquita hermosa. Se burlaban porque era delgada y siempre se rellenaba. Ella no me contó que le hacían bullying porque yo la defendía como leona pero ella me decía 'mami no digas nada'", agregó la mamá.

"Pido justicia, si son menores no importa, pero los padres deben salir", pidió Angélica quien subrayó que su hija "era callada y siempre reservada". "Anoche tuvimos un encuentro con un grupo de las chicas más cerca y nos decía que sufría porque pasaba por el pasillo de la escuela y se reían. Nunca nos decía ella a nosotros eso, tal vez se avergonzaba", agregó indicando que su hija iba al establecimiento educativo de Usno.

El padre de la joven trabaja hace 27 años en una cervecera y la mamá es empleada doméstica. Los hermanos de la chica son los 3 efectivos de la policía de San Juan, en diferentes dependencias. Todos ya trabajaban para cumplirle el sueño de tener el cumpleaños de 15 que se vio suspendido el año pasado y poder concretarlo en diciembre de 2022.

"Había veces que la notaba triste y le preguntaba qué le pasaba. Una vez vino triste y me dijo 'andan diciendo que estoy embarazada' porque ella había puesto en el estado la panza de la hermana y de ahí empezaron los comentarios. Estuvo una semana mal", explicó.

La marcha será este martes a las 19 horas. "Necesito que asistan a la marcha. Esto seguirá sucediendo y no quiero que hayan más chicas como mi hija que hay que visitarla en un cementerio", pidió la madre y destacó que "la persona que hizo esto debe estar asustada. Hoy se debe arrepentir".

"Como voy a seguir mi vida no se, le pido que me de fuerza desde donde esté. Pido justicia y le pido a mi hija que me de una señal, que me diga 'mamita me hicieron esto'", finalizó.