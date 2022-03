Gastronómicos sanjuaninos piden más controles en venta de comidas por "competencia desleal"

lunes, 7 de marzo de 2022 22:32

En pandemia, muchas familias sanjuaninas se quedaron sin trabajo y apostaron a vender comidas para contar con ingresos. Algunos estuvieron por un tiempo pero otros se mantuvieron pero no se formalizaron como comercio. Esto llevó a reclamos de la Asociación Hotelera Gastronómica para que haya más controles e inspecciones para disminuir la "competencia desleal".

"Vemos varios emprendimientos en redes sociales que no están identificados ni registrados como comercios ni pagan impuestos. Hablamos de personas que no están trabajando en blanco ni sabemos si trabajan con normas de higiene o están capacitados para manipular alimentos. Esa situación que persiste genera no sólo preocupación y también enojo", destacó a Diario La Provincia SJ, Rubén Miadosqui, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica.

Con ello, los empresarios destacaron que "poder habilitar un comercio gastronómico puede costar hasta $200.000 entre habilitaciones e impuestos. Si en controles faltan habilitaciones o están vencidas, se clausura de acuerdo con la ley. Pero hay vendedores de comidas que no están identificados y por ello, no los controlan".

Destacó que "hemos realizado estos planteos y tenemos un muy buen diálogo con Turismo y con Gobierno para que puedan tomar medidas. Necesitamos disminuir esta competencia desleal ya que nosotros debemos trasladar a los precios estos costos que tenemos. Mientras que encontramos productos con precios muy bajos que son competencia y nos quitan clientela".