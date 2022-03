Murió de Covid-19, su familia necesita ayuda para salir adelante y piden por la Ley Martina

domingo, 6 de marzo de 2022 16:21

Carina Chacón es ama de casa y mamá de tres chicos: Brian, Facundo y Nicole.Es oriunda de 25 de Mayo. Ella compartió 25 años junto a su marido César Enrique Córdoba, quien cuando menos lo pensaron, se contagió de coronavirus y murió. El 21 de junio del 2021, quedará en la memoria de la familia para siempre.

La mujer se contagió junto a su esposo de covid y desde el año pasado que comenzó a lidiar con las secuelas que le dejó el virus. Tiene que asistir a rehabilitación al hospital Rawson y debe continuar con los chequeos médicos para lograr su mejoría, aunque el proceso es muy difícil ya que el factor económico representa un problema.

"No puedo viajar, porque no estoy bien económicamente, no tengo quien me ayude, la pasamos muy mal. Nosotros no somos de pedir, somos gente laburante, lo que tenemos lo logramos con sacrificio y sudor. Me decían que fuera a hablar con el intendente para que nos diera una mano. Saqué audiencia estuve esperando toda la mañana que me atendiera y me dijo su mano derecha que no me iba a poder atender”, comenzó diciendo Carina Chacón, a Diario La Provincia SJ.

Una semana estuvo insistiendo para ver si le daban alguna ayuda, pero nadie escuchó su pedido. “De ahí empecé hacer semitas y pan casero, porque ya me sentía bien, pero no resultó que eso me complicó más, pero ¿De dónde sacaba yo para alimentar a mis hijos?”, subrayó aclarando que luego de unas semanas la mujer tuvo que dejar ese emprendimiento que había comenzado porque afectaba su salud.

La mujer detalló que las deudas se empezaron a acumular y la situación en su vida se tornó complicada."Lo único que tengo ahora es la tarjeta Alimentar y la Asignación Universal, pero en que te puede ayudar eso. Lo niños tienen que comer todos los días, y no te alcanza ni para pagar las deudas, tenía boletas de luz de 22000 pesos", describió.

“Me tocó la peor parte, Dios nos tiene que ayudar, por mis hijos, uno lo hace por los niños. Cuando salgo de mi casa le pido a Dios que me ayude y en todo el trayecto voy pensando en mi marido, todo me lo recuerda. Muchas veces se me pasó por la cabeza alguna locura, pero pensaban en mi hija, que va a hacer mi hija que fue tan “pegota” al padre”, detalló Chacón.

Carina sacó fuerzas por sus hijos para salir de pie, poco a poco empezó a salir adelante. Su hija menor es el motor que la impulsa para seguir de pie. La mujer y sus hijos, con mucho esfuerzo, asistieron a las reuniones del proyecto de Ley Martina en el que esperanzados esperan una solución.

" Las de veces que hemos tenido las reuniones hemos ido con mis hijos, porque mis hijos también me apoyan y apoyan el proyecto de ley Martina. Yo les digo que conversen con los amigos para que ellos vean de que se trata todo esto. Estoy muy agradecida a Belén que está haciendo mucho y nos está dando mucha ayuda. Seguimos luchando para ver si pronto sale la Ley Martina", explicó la mujer.

La mujer describió que ahora se está comenzando a sentir mejor y la pérdida de su marido significó un golpe muy duro en su vida. Las consecuencias del Covid-19 la obligó a estar en cama por mucho tiempo. "En agosto del año pasado fui al hospital a duras penas. Me acompañó mi prima porque me tenia que hacer unas quirometrias y eso me salió re mal. Me dijeron que no podía hacer fuerzas", subrayó.

Por su estado de salud tuvo que pedirle a su hermana que se llevara por un tiempo a su hija menor. Me perdí muchas cosas del jardín de la nena, pero bueno me tenía que cuidar por mi salud. En diciembre me hice la resonancia y me salió mal", resaltó.

Carina desde que se contagió de Coronavirus no pudo volver a ser la misma. La angustia de perder a su marido, en aquel momento no pudo despedirlo, ya que ella se encontraba internada fue algo que en palabras de ella la marcó para siempre.

La historia de César Enrique Córdoba

Carina Chacón relató que su esposo, César Enrique Córdoba, era camionero. El hombre había decidido tomarse unos días en el trabajo porque estaba cansado y para renovar el carnet. Como estaban en invierno, César le pidió a Carina que trajera unas brazas para pasar el frío. “Teníamos un perrito chiquito que estaba jugando con la nena, en eso que empieza a jugar hace marcha atrás y se cae a las brasas. Estuvimos el día viernes, sábado y domingo curando las quemaduras. Tuvo quemaduras muy fuertes”, recordó la mujer.

Chacón resaltó que su marido le dijo que debía hacerse el hisopado que le pedían para poderse hacer el carnet. “Le dije que podía ir a la salita, pero me dijo que no quería ir solo, asique al otro día, lunes 14 nos fuimos hacer el hisopado”, remarcó.

Y agregó: “para eso no teníamos nada de síntomas, estábamos sanos. Llegamos a las 7 de la mañana, hacía mucho frío y llovía, nos hicieron un informe y nos dijeron a las 8.30 empezaban a hisopar. Eran las 10 de la mañana y recién empezaron, nos estábamos tomando todo ese frío. Mi marido empezó con una tos, yo le preguntaba si estaba bien y él me decía que sí”, resaltó.

Enrique siguió con más tos, le salió positivo y a su esposa negativo. Les dijeron que se tenían que aislar por 10 días. Carina le pidió a la doctora de la salita que le diera unos medicamentos a su marido por la tos que le había agarrado.

En la noche de ese mismo día la situación de Enrique comenzó a empeorar debieron lllevarlo al hospital. En horas de la madrugada Carina comenzó a sentir malestares y debió ser asistida de manera inmediata. Fue internada y desde ese momento perdió contacto sobre el estado de salud de su marido.

El hombre falleció, Carina estaba internada, sus hijos aislados, nadie podía despedir a Enrique. “Mi hermano fue hasta mi casa y los sacó porque decía que ellos tenían que ver a su padre. Se fueron hasta el sifón, vieron pasar el furgón y lo siguieron. Cuando llegaron lo sepultaron y mis hijos lo vieron de lejos porque no los dejaban acercarse. Yo no lo vi más y eso me mató, me quedaron sus palabras. Él era el sostén de la casa y de ahí empezamos a vivir una situación económica muy mala", finalizó.