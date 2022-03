Priscila, la bióloga sanjuanina que investiga en Italia sobre la fauna marítima a través de satélites

sábado, 5 de marzo de 2022 21:38

Priscila Villalobos es una joven bióloga sanjuanina que en septiembre del 2021 decidió hacer sus valijas y marcharse al viejo continente con el objetivo de conseguir su doctorado y de crecer profesionalmente en una tierra que la llamaba por su herencia. No es su primera experiencia en el rubro de la investigación ya que durante su formación participó de dos becas de investigación: CIN y CICITCA, y formó parte de G.I.S.E.Z.A, un gabinete de investigación en la universidad, que estudia los servicios ecosistémicos de zonas áridas.

Ya radicada en Italia, forma parte de un grupo de científicos de la Universidad de Molise que está trabajando en analizar grandes caudales de información sobre la biodiversidad del Adriático, a través de sensores remotos, valiéndose de aviones, satélites y drones, pero sin modificar el ecosistema.

La investigadora dialogó con Diario La Provincia SJ y reveló cómo fue su primer contacto con la biología y en qué consiste su investigación. El proyecto de doctorado en el que estoy trabajando en la Universidad de Molise, consiste en el uso de sensores remotos o mejor conocidos como teledetección para el monitoreo de ecosistemas marinos costeros de la costa Adriática central de Italia. Se trata de adquirir información desde diferentes instrumentos como satélites, drones, aviones, etc, pero sin tener contacto directo con el objeto de estudio", explicó Priscila.

De esta forma, no solo pueden tener una amplia información de forma rápida, sino que este mismo método les sirve como prevención ante posibles cambios. "Esta metodología tiene la gran ventaja de adquirir información a una gran escala no sólo espacial sino también temporal. En mi caso el objetivo es caracterizar la biodiversidad de estos ecosistemas marinos costeros, identificar las amenazas a las cuales se enfrenta e identificar soluciones basadas en una gestión sostenible".

Tour guiado en uno de los ecosistemas costeros en los que que trabaja Priscila, donde se realiza plogging (colecta de desechos), observación de aves y ciencia ciudadana. Es una actividad que realiza el proyecto CASCADE, un programa internacional entre Italia y Croacia, con la colaboración de la Universidad de Molise.

Si bien todavía no tiene en claro qué hará en el futuro, está convencida de que todo lo aprendido puede volcarse en su país. "Por supuesto que puede adaptarse a diferentes estudios en Argentina, ya que estos ecosistemas son muy frágiles y vulnerables a nivel mundial, y seriamente amenazados, por lo que contribuye a toda investigación científica que se realice sobre estos hábitats. De hecho al inicio participé de un evento virtual que realizó la embajada italiana en Argentina, dentro de un programa de cooperación científica y tecnología Italia-Argentina 2021-23, donde se presentaron diferentes proyectos que utilizan tecnología espacial con distintos fines".

El origen de las pasiones

No siempre uno encuentra su vocación en la niñez, a veces simplemente llega con el tiempo. "No llegué fácilmente a la biología, porque cuando me egresé de la secundaria en realidad no sabía bien qué estudiar y de hecho elegí otra carrera que al año me di cuenta que no era lo mío. Luego empecé a hablar con profesionales y probar diferentes carreras hasta que di con una persona que estudiaba biología y me di cuenta de que era lo que quería. Desde que empecé no dudé nunca que era mi pasión, la biología es una forma de vida que cambia la relación que se tiene con la naturaleza".

Sin embargo, siempre tuvo claro que su corazón tenía mucho amor por un pedacito de Europa. "Desde chica empecé a sentir una gran atracción por Italia, quizás por mi abuelo que era italiano. Así que empecé a dar pequeños pasos para acercarme cada día un poco más, estudiando el idioma, haciendo cursos. Pero llegó un día en que realmente necesitaba trasladarme a este país y también quería vivir mi profesión desde otro lado. Creo que ayuda mucho a crecer no solo a nivel profesional sino también personal", agregó.

Finalmente, sobre qué es lo que le espera en el futuro, todavía no tiene clara una fecha de regreso. "Por ahora estoy pensando en disfrutar y aprovechar el día a día. Así que por ahora estaré tres años acá en Italia que es la duración que tiene el doctorado y después veré qué hago", sentenció.