Mariana, la sanjuanina que dejó todo por su sueño de vivir en Estados Unidos

La decisión estaba tomada. Fueron muchas las charlas que les llevó finalmente a emprender un nuevo destino para su familia. El lugar soñado era Estados Unidos. Las ilusiones estaban latentes pero el miedo a emprender algo nuevo y fracasar era lo que frenaba a esta familia sanjuanina.

Mariana Vedia tiene 32 años y nació en San Juan. Vivió mucho tiempo en Pocito y se describió como una persona soñadora que lucha hasta lograr sus metas. Arriesgada y con el apoyo de su marido emprendió una nueva meta, con destino en Estados Unidos.



“A Estados Unidos lo conocía por las series y películas jamás se me habría ocurrido que podría llegar a cumplir el sueño de estar viviendo acá junto a mi familia”, remarcó Mariana a Diario La Provincia SJ.

En busca de una mejor calidad de vida, preparó las maletas junto a su marido y sus tres hijas y emprendieron viaje. “En 2019 decidimos venirnos. Tenía mucho miedo por mis hijas que son muy familieras, pero con el tiempo comenzaron a adaptarse a esta nueva forma de vida”, destacó Mariana.

Fueron muchas las barreras que Mariana se planteó cuando llegaron a destino: “el idioma era algo que temía el no poder comunicarme con los demás, pero me di cuenta que esto no fue un impedimento. El país está lleno de latinos donde quieras que vayas siempre hay alguien que habla español y eso lo descubrí viviendo acá. La decisión más que nada fue eso de decirme a mí misma porque me conformo y no me animo a seguir mis metas”.

Mariana describió que no quería conformarse con el legado de la familia tradicionalista de no poder aspirar a algo nuevo: “yo quería salir de eso y estar mejor, no me quería conformar con lo que tenía e iba a luchar por aspirar a más”.

Al principio fue difícil adaptarse a los ritmos de la enorme ciudad, “era una nube de dudas. La gente se viene generalmente sola, las personas prueban un tiempo y después se traen a la familia. Pero nosotros ya estábamos acá. En San Juan, mi marido, trabajó siete años en la mina de Veladero. Él estaba siempre ausente queríamos hacer algo en lo que no tuviéramos que separarnos, aunque costara un poco más eso también fue lo que motivó nuestra decisión”, dijo.

Otro de los miedos de Mariana era la educación de sus hijas. “Mis hijas se adaptaron muy bien en tres años son prácticamente bilingües, les enseñan un inglés fluido. Entran a la escuela a las 7.30 horas de la mañana les dan el desayuno. Después les dan el almuerzo al mediodía a elección y salen a las 15 horas. Pero como todo el mundo trabaja hay clubs donde los niños pueden ir para hacer arte, música, danza. Eso no se paga se lo brindan desde la escuela. Son como enormes campos con grandes edificios”, describió.

Cuando llegaron estuvieron viviendo cinco meses en la casa de unos tíos, “por una cuestión de que somos cinco empezamos a ahorrar para lograr tener algo propio. Ahora vivimos en un apartamento junto a mi familia”, detalló.

“Estamos trabajando, con mi marido, en un laboratorio de perfumes. Acá el trabajo no es un problema. Cuando llegamos fuimos a una agencia. El primer año trabajamos por agencia y después tuvimos la posibilidad que un conocido nos llevara al laboratorio donde trabajamos. Gracias a Dios estamos muy bien”, comentó Mariana.

Hay días en que la distancia y los recuerdos marcan los pensamientos de Mariana. “Extraño a mi familia y a las personas con las que compartí tantos momentos, eso es lo que más extraño de San Juan”, remarcó.

La familia sanjuanina vive en Nueva Jersey. “Se dice que es uno de los lugares más caros para vivir porque está cerca de Nueva York, pero no es algo que trabajando no puedas lograr. Es considerado como el estado jardín y se viven muy marcadas las cuatro estaciones. En otoño se ve todo naranja, amarillo y marrón. En invierno se ve todo blanco con nieve. En primavera todo empieza a florecer y en verano se siente el calor”, describió.

Mariana resaltó que uno de sus grandes anhelos era poder vivir en aquel país y con mucho esfuerzo lo logró. Cuenta con un buen trabajo, un lugar cómodo donde vivir y sus hijas pueden disfrutar de la compañía de su papá. “Se sabe que aquí es una tierra del primer mundo y trabajando se sale adelante. Uno siempre puede estar mejor hay que animarse a luchar y perseguir los sueños”, finalizó.