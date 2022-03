Cenobia Bustos, la sanjuanina que hizo historia rescatando a las mujeres de la calle

sábado, 5 de marzo de 2022 17:33

Cenobia Bustos, fue una sanjuanina nacida el 26 de julio de 1844, descendiente de familias tradicionales de la provincia. A sus 19 años se casó con su primo Daniel Bustos, una costumbre muy arraigada de la época, pero antes de cumplir los 40 enviudó y desde entonces utilizó su fortuna e influencias para ayudar a los demás.

Su principal preocupación eran las mujeres que no tenían su misma suerte y que habían terminado en la calle, en el alcoholismo o la prostitución. En el Mes de la Mujer, Diario La Provincia SJ, dialogó con el historiador y profesor Carlos Moreno, quien pertenece al Instituto de Investigaciones en Historia Regional y Argentina "Prof. Héctor Arias", para conocer más sobre la obra Bustos en San Juan.

"Ella venía de una familia de mucha prosapia, de apellido, era Bustos Amaya. Vivían en calle 9 de Julio antes de llegar a Av. Rawson. Lo interesante es que se quedó viuda muy joven y se dedicó completamente a la solidaridad, a rescatar a la mujer que estaba en situación de calle, que eran quienes eran alcohólicas o que hubiesen caído en la prostitución. No había gran cantidad de mujeres que fuesen delincuentes, ladronas, etc. Viendo que la ayuda de ella no era suficiente, trae a San Juan a las Monjas del Buen Pastor. En esa época no había ONGS, ni secretarías de la mujer, la ayuda pasaba por instituciones privadas y principalmente por las órdenes religiosas", relató el investigador.

Esta orden estaba en Chile y también en Córdoba y Cenobia logró que en 1889 se instalaran en la provincia con el apoyo del Deán de la Catedral Monseñor Braulio Laspiur y el Obispo de Cuyo, aunque ella fue quien corrió con gran parte de los gastos. "Las monjas les enseñaban a leer, a escribir y otras cuestiones útiles, siempre con sus métodos. Así surgió la primera cárcel de mujeres, pero no me gusta utilizar esa palabra. Sí, era un lugar de reclusión, de contención para la mujer con problemas. En aquellos momentos, los males sociales se consideraban delitos, que una mujer fuera alcohólica era un delito, porque no se había producido un desprendimiento entre lo que era un delito y lo que era un pecado, por eso se la denominó cárcel", detalló Moreno.

"Hay varios mitos en torno a ella, uno decía que una de las noches de lluvia en las que salió recoger a las mujeres de la calle, la tocó una centella (una especie de rayo) por lo que desde entonces ella arrastraba una pierna. Nunca supe que una centella quemase, pero eso contaban los vecinos de Villa Krause que la conocieron".

El terremoto que tuvo lugar cinco años después, el 27 de octubre de 1894, derrumbó el edificio y ella ofreció su propia casa para que siguiese funcionando. "Allí estuvo funcionando por alrededor de 50 años. Si bien algunas fuentes dicen que el terremoto de 1944 derrumbó también el caserón de Cenobia, mi propio padre recuerda haberse perdido en la ciudad y llegar a la casa del Buen Pastor, por lo que estimo que funcionó hasta 1945". Posteriormente, se inauguró el área para mujeres que ahora se encuentra en el Penal de Chimbas.

Según remarcó el especialista, luego del terremoto del 44 hubo un cambio histórico que no tiene que ver con la reconstrucción de la provincia sino con un olvido sistemático de la labor de aquellas mujeres que con su trabajo hicieron crecer a San Juan. "Con todas estas mujeres como Cenobia Bustos, como Gertrudis Funes y tantas otras más a las que hay que rescatar del olvido, es como que se produjo una memoria clausurada. Se trató de olvidar todo eso y hace muy poco tiempo se empezó a rescatar la historia de estas grandes mujeres del siglo XIX y que hicieron mucho por la gente. En su tiempo fue reconocida porque venía de la sociedad acomodada, pero después quedó en el olvido".

Ella falleció sin hijos y gran parte de su fortuna se repartió entre los más necesitados. La finca que ella tenía actualmente es la Villa Cenobia Bustos, cuya casa fue demolida en los años 60. "Se cree que sus restos están en el Cementerio de la Capital, lo que sucede es que en el terremoto del 44 desaparecieron las tumbas. Cuando las reconstruyeron muchos restos mortales fueron reagrupados entre 2 o 3, pero sabemos que la enterraron ahí. Ella no tuvo descendientes", sentenció Carlos Moreno.