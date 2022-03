Una sanjuanina lucha para visibilizar la extraña enfermedad de su hijo y que haya una ley que los ampare

viernes, 4 de marzo de 2022 08:25

Patricia Yakin es mamá de Alejo. Su hijo fue diagnosticado de Tetralogía de Fallot a las pocas semanas de haber nacido. Desde ese momento comenzó la lucha de sus padres. Empezaron con las internaciones y operaciones, desde su temprano tiempo de vida. Esta enfermedad cardiovascular es poco frecuente y esto implica que no pueda ser atendido en la provincia. Los controles deben realizarlos en centros de alta complejidad, en Buenos Aires y eso implica un desembolso de dinero muy alta. Por eso trabaja para que haya una ley, que ella llamó Ley Alejo, para que ampare a los chicos con esta condición en los tratamientos.

La mujer comentó que Alejo fue operado a los 6 meses y cuando el niño tenía 10 años fue intervenido nuevamente. Esta última se la realizaron a corazón abierto, con recambio de válvula y duró más de 12 horas. En un principio, todo marchaba bien y aseguró que en ese momento recibieron ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano. La situación empeoró porque la herida se infectó y por este motivo la estadía en Buenos Aires debió prolongarse.

“Nos tuvimos que quedar un mes más allá. Desde el Ministerio nos dijeron que no iban a poder seguir ayudándonos, porque ya habían cumplido con nosotros. Tuvimos que pagarnos la manutención, el regreso, el hotel y bueno son cosas que uno vive sin querer. Tuvimos que pedir préstamos, pedir a personas que nos prestaran dinero. Estuvimos mucho tiempo devolviendo dinero prestado”, comentó Patricia a Diario La Provincia SJ.

En la actualidad, Alejo tiene 15 años. El joven, en su corta edad, fue intervenido quirúrgicamente dos veces y con tres cateterismos. Todas estas intervenciones debieron realizarlas en Buenos Aires. La mamá de Alejo destacó que son muy elevados los costos de traslado, estadía y manutención para llegar aquella provincia. Por este motivo, está luchando para que los estudios se hagan directamente en la provincia.

“Por lo general, cuando sabemos viajar sin ayuda de nadie gastamos 100 mil pesos. La vez que el cardiólogo nos dice que tenemos que viajar, hacemos el trámite, nos dan el turno y nos presentamos. Es un costo importante. Los medicamentos son caros, son entre 20 mil a 30 mil pesos al mes. Son de 2 a 3 medicaciones los que toma”, subrayó Patricia.

La madre de Alejo comenzó a visibilizar esta patología para que la sociedad conozca la realidad de los pacientes. “Comencé esta lucha desde aquí, en San Juan, para ver si hay repercusión. Necesitamos que el niño tenga una cobertura social. Los que no la tienen se les impide hacer los traslados. Entonces, hay que recurrir al Ministerio de Desarrollo Humano. Te dan lo que pueden, pero a veces el cardiólogo te dice que hay que viajar y es ya, urgente. Hay chicos que fallecieron, en el momento del traslado o durante los trámites”, profundizó.

La mujer agregó que es primordial que los trámites se hagan rápido para evitar que el panorama del paciente empeore. “Estamos luchando por eso, es decir que si dicen el niño tiene que viajar ya, bueno listo viajemos”, comentó.

Patricia decidió luchar e incentivó a los demás padres, que estén pasando por su misma situación, a sumarse. “Yo sé hay varias madres, porque las he visto un montón de veces en el Hospital Rawson. Lo que pasa es que hacen ver ni se hacen notar. Entonces, yo digo me voy hacer notar a ver si alguien más me sigue. Veremos que sale”, dijo la mujer.

Uno de los aspectos importantes que remarcó Patricia es que los pacientes que padecen una cardiopatía pueden realizar distintas actividades. “Una Cardiopatía Congénita es una malformación congénita del corazón y de los vasos sanguíneos. Mi hijo va a natación, hace deporte, va a la escuela. Hace una vida normal. En lo único que hay que cuidarlo es en las comidas, por el sobrepeso, nada más”, detalló.

La mamá de Alejo recordó un triste episodio que le tocó vivir, hace unos años, en el establecimiento escolar donde asistía su hijo. “En la escuela me lo discriminaron, cuando lo habían operado. Me pedían una DAI (Docente Auxiliar Integrador). Yo les decía que por qué una DAI y me dijeron que mi hijo no podía ir con un parche a la escuela”, sostuvo. Ante esta situación, Patricia decidió hablar con el cardiólogo. Este le dijo que Alejo podía hacer una vida normal. Únicamente, debía cuidarse de los golpes. Pero, en la escuela insistían en que el chico debía presentarse con una DAI.

“Hablé con el cardiólogo, y me dijo no podía darle un certificado por discapacidad. Al niño no le puedo dar ni el 20%. Sufrí mucho la discriminación que le hicieron en la escuela. Es importante aclarar, que los chicos necesitan una cobertura. Las personas que tienen Cardiopatía Congénita no tienen cobertura social y tampoco pueden acceder a un beneficio por que no se considera una discapacidad. Esto es bastante jodido”, aclaró.

Patricia remarcó que no bajará los brazos. Pide que los demás padres se sumen a esta lucha. “Estamos viendo quien nos sigue y nos ayuda. Estamos con el tema de la ley, viendo punto por punto. No es complicada ni tan extensa. Pero, para presentarla, tenemos que redactarla bien, vamos a ver cómo hacemos. Hay muchas personas, que por las redes sociales me han felicitado por lo que estoy haciendo. Estamos esperando a que se sumen”, concluyó.