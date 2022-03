Se reactivaron los jardines maternales: importante aumento en la cantidad de alumnos

viernes, 4 de marzo de 2022 15:56

Los jardines maternales en San Juan cerraron el 20 de marzo del 2020 por la cuarentena estricta desde ese momento la actividad comenzó a tornarse compleja para este rubro. En el camino, muchas instituciones se apagaron pero el camino ya está en el camino del ascenso.

Gemina Maratta, encargada de jardines maternales e integrante de la Asociación de Jardines Maternales y Primera Infancia (AJAMPI), remarcó que en la segunda mitad del 2021 la situación comenzó a mejorar para este rubro y decidieron unirse junto a otros directivos para evitar que el impacto de la pandemia sea peor.

“Yo pienso que varios sectores se vieron afectados, pero en el nuestro fue de terror. Fueron 9 meses en los cuales cerraron un montón de jardines. Hay otros jardines que están viviendo las consecuencias ahora que están cerrando porque no se pudieron recuperar”, sostuvo Maratta a Diario La Provincia SJ.

La propietaria detalló que esta situación la afectó en gran parte y que conocía a mucha gente que estaba cerrando jardines, pero ante esta problemática comenzaron a unirse para evitar que el impacto sea mayor. “Conocía mucha gente que iban cerrando jardines y te empezabas como asociar con otras directoras y bueno entre dos jardines nacía uno. Eso lo han hecho varias directoras porque nosotras en la pandemia nos juntamos formamos una asociación y bueno empezamos a comunicarnos y estar en contacto e íbamos salvándonos como podíamos”, comentó.

A pesar del panorama lograron aunar fuerzas para salir adelante. Gemina detalló que la actividad comenzó a aumentar en este último tiempo. “A mediados del año pasado de la mitad para adelante hasta fin de año hubo bastante incremento. Más que nada por la parte laboral que se empezaba a reincorporar todos al trabajo y porque había un poco más de confianza con el tema del covid”, remarcó.

Sobre el mismo tema la mujer destacó: “Nosotros no hemos parado en todo el año entonces podemos notar esos altibajos porque tenemos un parámetro porque al no cerrar uno puede ir midiéndolo. En el verano fue complicado porque coincidió que era verano que por ahí muchos se van de vacaciones y que empezaron a niños que ya estaban inscriptos a tomar otras decisiones por miedo por supuesto y lo más lógico pero bueno después por supuesto ya ahora no hay muchas alternativas ya la situación está mucho mejor entonces retomando aquellos que se habían arrepentido en el verano bueno ahora están retomando y también por el tema laboral de los papás que ya no hay opción desde trabajar en la casa ni nada”, explicó

Maratta describió que comenzaron a trabajar amoldándose a los protocoles que estaba vigentes en su momento. “En realidad nosotros digamos el tema de protocolo hace mucho que no se actualiza. Nos dieron un protocolo al principio y nunca más nos dijeron nada. Este año no, pero por ahí se regula un poco lo vamos midiendo con la escuela por ejemplo con la cantidad de niños por burbuja entonces decíamos bueno si en un nivel inicial tenemos burbujas de 8 o 10 niños nosotros trabajamos con esa cantidad de niños como para seguir algo oficial”, subrayó.

Gemina destacó que trabajan mucho en la estimulación de los niños a través de las actividades artísticas. “Es un jardín artístico lo que les llama mucho la atención a los papas porque efectivamente lo niños se nota cuando tienen un tipo de estimulación y más a través del arte que ayuda tanto al crecimiento de los niños del habla la memoria, en creatividad, en la soltura y en todo”, conluyó.