Gripe A: hay 15 niños internados en el Hospital Rawson y piden reforzar medidas sanitarias

jueves, 31 de marzo de 2022 12:27

La circulación de Gripe A aumentó en San Juan alentada por mayor movilidad, el regreso de la presencialidad en las escuelas y el "relajamiento" de uso de barbijo y lavado de manos. Así lo advirtieron desde el Hospital Rawson, nosocomio que atiende numerosos casos sobre todo en niños y ya hay internaciones.

"La gripe A no afecta de la misma manera a los adultos que a los niños. En éstos últimos genera internaciones y ya tenemos 15 niños internados. No hay que relajarse con las medidas: tanto el uso de barbijo como el lavado de manos son esenciales; también el distanciamiento social. Una persona con gripe tiene que aislarse para no contagiar a los niños, sobre todo. Tampoco enviarlos a la escuela o al club para frenar contagios. Y si tiene que salir, tiene que usar el barbijo; que no se lo saque. Le puede pedir a la maestra que vigile que tenga el barbijo", explicó el doctor Emilio Galdeano, jefe de Infectología Infantil del Hospital Rawson, en radio AM1020.

Señaló que "la guardia pediátrica está colmada de pacientes con síndrome gripal. Se han adelantado los casos y aumentó la circulación viral. De los niños internados, el 90% tiene comorbilidades".

Galdeano marcó que se están recepcionando las primeras vacunas para los niños "pero no sabemos cuándo ni cuántas arribarán en las próximas semanas por lo que hay que tomar medidas sanitarias para resguardar a los chicos".