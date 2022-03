Preocupa mejorar vacunación en chicos sanjuaninos contra sarampión y poliomielitis

jueves, 3 de marzo de 2022 08:00

Comenzaron las clases y en Salud Pública el objetivo está puesto en mejorar la cobertura con las vacunas del calendario obligatorio, señaladas para el ingreso escolar y para los chicos de 11 años. En ese sentido, son dos las enfermedades que despiertan un alerta de prevención.

"No hemos llegado a cubrir el 95% de la población escolar con las vacunas del calendario obligatorio. Por la pandemia, estamos con dos años de retraso, ya que muchos papás no llevaron a sus hijos a recibir sus dosis. Ahora, con la vuelta a clases queremos lograr el objetivo de proteger a los chicos contra dos enfermedades que no queremos que vuelvan a aparecer por sus características y riesgos", expresó a Diario La Provincia SJ, Fabio Muñoz. jefe de Inmunizaciones.

Explicó que se trata de las erradicadas Sarampión y Poliomielitis. "Ésta última tuvo un registro de casos en otros países y con la reanudación de los viajes internacionales, pueden arribar personas contagiadas y hay que estar preparados. El mundo va recuperando de a poco la normalidad y eso implica también la circulación de los virus con las personas", destacó.

Reafirmó que se implementan desde operativos extendidos de vacunación hasta visitas de los agentes sanitarios casa por casa para llegar a todos los puntos de la provincia. También se abordarán los operativos en las escuelas "previa campaña informativa para los padres para que conozcan la importancia de proteger a los chicos contra muchas enfermedades, además del coronavirus", señaló.

En ese sentido, señaló que se abordará progresivamente a más de 120.000 alumnos este año.

Las vacunas obligatorias al ingreso escolar son:

Vacuna triple bacteriana (DTP), contra la difteria, tétanos y coqueluche

Vacuna triple viral (SRP), contra sarampión, rubeola y parotiditis

Vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV)

Vacuna antivaricela