Chimbas tiene un nuevo Centro de Atención y Acompañamiento de Consumos Problemáticos

jueves, 3 de marzo de 2022 22:04

Sergio Uñac, gobernador de San Juan, presidió el acto de inauguración del segundo Centro de Atención y Acompañamiento de Consumos Problemáticos, ubicado en la Unión Vecinal Chimbas Norte y cuyo objeto es brindar respuestas a las demandas emergentes. Para ello se planificó estratégicamente la creación de centros de atención y acompañamiento con modalidad de centro de día (de 8 a 15hs) y servicio ambulatorio (de 15 a 20hs) para aquellas personas que se encuentren atravesando una situación de consumo problemático.

Esta iniciativa comenzó a concretarse en 2021 con la apertura del Centro de Atención y Acompañamiento en el departamento Rivadavia y se prevé culminar durante el transcurso del presente año la creación estos espacios en los departamentos de Pocito y Caucete.

Tras el corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria, se firmó el convenio entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que aportará la contratación de 12 profesionales para la apertura de estos nuevos centros de día.

Tras el corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria, se firmó el convenio entre el Gobierno provincial y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que aportará la contratación de 12 profesionales para la apertura de estos nuevos centros de día. A su turno, la titular de Sedronar, Gabriela Torres, indicó que el abuso de sustancias no es solamente un problema que afecta a los jóvenes o una clase social en particular: "Tiene que ver con la historia de vida de alguien, con la trayectoria, con la época, con el contexto social; entonces es muy importante no discriminar a quien consume, hay que acompañar, que nadie sienta vergüenza de venir".

El intendente Fabián Gramajo a su vez valoró que el centro inaugurado “tiene que ver con el tratamiento y el cuidado de aquellas personas que tienen algún problema con las sustancias, con las drogas. Esto demuestra también que más allá de poder trabajar en la obra pública, también tenemos que trabajar en lo que es la reconstrucción del tejido social”.

De acuerdo al relevamiento estadístico realizado por el ministerio de Desarrollo Humano se detectó que los departamentos más afectados por el consumo problemático de sustancias son Chimbas, Rivadavia, Capital, Rawson, Pocito y Caucete, acumulando, en el año 2021, casi el 64% de las demandas de toda la provincia.

En el año 2021, hubo un incremento del 20% en la demanda de atención de casos en la provincia de San Juan producto de la pandemia.