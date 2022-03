En San Juan hay alrededor de un 80% de acatamiento de precios cuidados en supermercados

lunes, 28 de marzo de 2022 09:30

En febrero comenzó a regir en Argentina una nueva edición del programa Precios Cuidados, y a través de los primeros controles se conoció que en San Juan existe un acatamiento cercano al 80% por parte de suprmercados e hipermercados, en su aplicación.

Al respecto, el director de Defensa al Consumidor, Juan Sancassani, resaltó que si bien el porcentaje es alto y se considera positivo, las empresas que no cumplen con el 20% justifican la falta.

"En la actualidad, en la provincia no hemos tenido ningún problema, hay casi un 80% de acatamiento a los precios cuidados y cortes de góndola, y en cuanto a desabastecimiento no hemos tenido (...) Ese porcentaje que no se cumple lo justifican los supermercados o hipermercado, por ahí en cuanto a logística, transporte y empresas que abastecen, no es porque no lo quieran cumplir. Se hace un acta y se deja constatado, y luego se vuelve a hacer una visita", dijo Sancassani en diálogo con radio Colón.

En lo que hace a los cortes de carnes a precios cuidados, agregó sobre el escenario que se vive en la provincia: "Depende de la empresa, residen entre 300 y 600 kilos semanales".

Y ñadió: "Hay algunos supermercados que los van fraccionando porque pasa que la gente se desespera y compra cantidad, y se produce el desabastecimiento. Por eso los van fraccionando, ponen pocos cortes en góndola y la gente va pidiendo. Es una forma de controlar y que los cortes a precios cuidados lleguen a la mayor cantidad de gente posible".

Pese a las distintas modalidades de distribución de los productos, subrayó que "hay un fuerte acatamiento a esos precios y cortes que pone el Gobierno".