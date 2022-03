Celeste, la joven que se ganó un importante espacio en los teatros de la provincia

domingo, 27 de marzo de 2022 18:33

Este 27 de marzo se conmemora el día mundial del teatro. Esta fecha tiene una gran importancia para todas las personas que aman el arte y todo lo relacionado con ello. Celeste Castro es actriz, docente de teatro, gestora cultural y productora artística. Con mucho sacrificio y empeño logró ocupar un importante espacio en el mundo del arte sanjuanino.

Desde los 3 años está relacionada con el mundo del arte. Sus padres la mandaron a declamación y arte escénico, cuando era muy pequeña. Con el correr del tiempo, su amor por el teatro fue creciendo a pasos agigantados.

“Conocí a Oscar Kummel cuando estaba en el secundario, eso me hizo enfocar directamente a trabajar en el mundo del teatro” describió Celeste a Diario La Provincia SJ

Entregó toda su vida al teatro. Con mucho esfuerzo trabajó para pagar sus estudios en otra provincia. “Cuando era estudiante, trabajé de moza para poder pagar los gastos de alquiler y demás”, comentó la joven.

En Mendoza estaban las escuelas de doble jornada, cuando la joven estaba cursando el segundo año de teatro. “Fue tan grande la demanda que abrieron la posibilidad que quienes tenían 15 materias rendidas y aprobadas podían ejercer la docencia. Desde los 19 años que trabajo, cuento con talleres, esto siempre me gusto”, afirmó.

“Desde siempre estuve vinculada con el teatro. No hubo un año en que no esté relacionada de alguna manera. Estuve actuando, produciendo, gestionado y dirigiendo. Es tan amplio el campo que siempre me interesó indagar por varios lugares”, detalló Celeste.

Respecto a los papeles que le toco interpretar, la joven subrayó que le gusta estudiar para tener en cuenta cada detalle. En cada uno de sus trabajos le pone el cuerpo y el alma.

La actriz sanjuanina resaltó que sus inicios estuvieron marcados por el teatro popular- callejero. En sus inicios aprendió y adquirió las capacidades de cada uno de sus profesores.

En los años de carrera le tocó atravesar muchas experiencias. “Todas las cosas que hice en su momento me marcaron. Cuando dejé de estar contenta con eso lo dejé de hacer absolutamente. Desde la actuación pasé por varios deseos. Hubo una época en la que hice teatro infantil. El objetivo era formar espectadores críticos desde la infancia”, aseguró.

La joven guío varias obras, para distinto público y con temáticas diferentes. Trabajó con niños y adulto mayor. Le encanta trabajar rodeada de mujeres. Tiene muchos objetivos por cumplir, pero pisa fuerte en la provincia con cada una de sus propuestas.

Está planificando un taller en abril. “Estoy planificando ensayar una de mis obras, es un gran desafío que tengo para el año. Me interesa mucho, tengo varias obras escritas, me cuesta un poco llevarlas a cabo porque por soy obsesiva. Me cuesta encontrar el momento, actores, siento mucho respeto por la escritura, me gusta que desde la dramaturgia este todo correctamente”, concluyó.

Brujas, la obra que la llenó de satisfacciones

Brujas fue una de las obras que dirigió Celeste y que marcó su carrera, de manera particular. En los distintos lugares, en los que le toco ir con la obra hubo uno de ellos que marcó a la joven.

“Con el ciclo Brujas dictamos un taller en el servicio penitenciario. Brindamos un taller de teatro para las internas, ellas pudieron trabajar sus emociones, sentimientos y sensaciones. El teatro comunitario tiene que ver con eso. Fue muy interesante el trabajo”, sostuvo la docente.

Sobre el mismo tema, subrayó: “también llevamos una obra de teatro. Ellas estuvieron la primera parte tomando el taller y después fueron espectadoras. Fue una experiencia hermosa, estoy bastante contenta con los resultados. Terminamos al borde de las lágrimas Nos dejaron abierta la invitación para consolidar un taller para todo el año”, indicó.

En este ciclo participaron alrededor de 40 mujeres, en los diferentes roles que tiene el teatro. Otro de los ciclos que dirigió Celeste fue el Legado de la Pelu. En esta oportunidad, contó con un grupo de mujeres que apostaron por la actuación sin importar las críticas. “Es un desafío también, pero me parece muy interesante, la mujer va ganando terreno en el teatro”, resaltó.