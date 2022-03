Agustín, el sanjuanino que quiere "despertar a la vida" y necesita viajar urgente a Buenos Aires

domingo, 27 de marzo de 2022 09:05

Buen amigo y muy querido. Así es Agustín Vidable, un joven sanjuanino que a sus 21 años le da pelea día a día para responder a estímulos y lograr despertar. Fue operado el 25 de febrero por una malformación arteriovenosa en su cerebro y tras pasar momentos críticos, fue estabilizado pero necesita un tratamiento de alta complejidad en Buenos Aires para recuperarse. Hasta el momento, su obra social no autoriza la cobertura en el prestigioso Instituto Fleni y su familia gestiona ese derecho para él, a la par que encara una campaña para reunir fondos.

Saben que cada día cuenta para Agustín que necesita acceder a una atención especializada, lo más pronto posible. Su hermana Alejandra Vidable detalló a Diario La Provincia SJ que "está estable en Terapia Intensiva del Hospital Privado, donde fue operado por una malformación arteriovenosa en su cerebro, en el lado izquierdo. La tenía de nacimiento pero se le manifestó con malestares como dolores de cabeza y jaquecas. Al principio, cuando se encararon los estudios médicos, pensamos que podía estar afectada su vista pero su diagnóstico fue otro".

Lo operaron el 25 de febrero y "las primeras dos semanas posteriores fueron críticas ya que sufrió un derrame en el lado derecho y le colocaron drenajes. Tras ello, hace dos semanas le quitaron los sedantes y él tendría que despertar pero no ocurrió. Tiene movimientos; le hablamos e intenta pestañear y mueve los párpados; nos apreta la mano pero no abre los ojos. Para poder salir adelante, el médico que lo operó sugiere que lo trasladen a la clínica Fleni".

La familia pidió presupuesto y el tratamiento tiene un costo de $8 millones, por tres meses. "La obra social que tenemos no nos da autorización para esa clínica sino para una que está en Mendoza, pero no es lo mismo para la patología de Agustín. Lo ideal y mejor para él es ir a Fleni y está perdiendo tiempo vital para su recuperación. Él viajaría aún en estado de coma, más allá de estar estable. Entre las gestiones que encara mi mamá están obtener una negativa de cobertura para Fleni para poder buscar recursos en otros organismos, como Desarrollo Humano, y mi hermano acceda al tratamiento. Aún no tenemos respuesta".

Recorren un trayecto a contrarreloj ya que "si no es tratado, la salud de mi hermano se irá deteriorando. Es lo que nos dijeron los médicos y nosotros queremos que mejore y salga de esa condición. Hemos encarado una campaña para reunir fondos, conscientes que es un cifra elevadísima la del tratamiento, y muchos amigos y familiares están realizando beneficios y eventos por Agustín. Algo que agradecemos mucho al igual que las cadenas de oración".

Por estas semanas, se han visto contenidos con gestos y mensajes de cariño hacia Agustín: "nos han llamado exmaestras y profesores para preguntarnos por él y en qué podían ayudar. Nos han llamado amigos para colaborar. Sabemos que para nosotros ese tratamiento es inalcanzable pero seguiremos luchando por la cobertura de la obra social o si se mantienen en la misma postura, nos faciliten el poder gestionar por otra vía", señaló.

Estos son los datos para poder colaborar económicamente con el tratamiento para Agustín: