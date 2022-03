En San Juan aumentó el precio de la ropa y calzado hasta 70% y hay problemas de financiamiento

sábado, 26 de marzo de 2022 10:14

Preocupante. Así es la situación del sector de comercio en San Juan. Las tiendas de venta de ropa y calzado se encuentran con una escalada en los precios que va del 50% al 70% y a eso se suma el problema del financiamiento que dificulta el acceso a la mercadería para la venta. Así lo advirtió Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio de San Juan quien señaló que todo es producto de la fuerte inflación.

"Incrementa muy seguido el precio de la mercadería y eso no da la posibilidad de tener una estrategia de venta. La inflación hace que nos veamos limitados. Se programó en su momento el outlet pero ahora no porque a la semana está cambiando el precio", comenzó explicando Hermes a Diario La Provincia SJ.

Rodríguez explicó que hay comerciantes que hacen cambio de temporada de ropa y calzado pero al momento de hacer las compras hay un problema de financiación con los proveedores. Eso lleva a que esté el sector en una situación muy delicada. "Antes se compraba la temporada y se podía pagar a 60 días pero ahora nos encontramos que no se puede hacer. Con la compra de mercadería piden el depósito de la plata. Esto se trasladará al faltante porque no todos tienen la plata para adquirirla", lamentó.

Históricamente se daba posibilidad de poder vender la mercadería adquirida y con eso hacer frente a los compromisos pero ahora el comerciante se encuentra con esos problemas productos de la altísima inflación que se vive.

"Lo que le pasa a los pequeños comerciantes se lo traslada la fábrica. El fabricante tiene la necesidad de hacerse de dinero para comprar los insumos que todos los días se incrementa. Ésta es la cadena que tiene muchos problemas", apuntó.

A partir de esto, el sector sufre otra realidad: se resigna rentabilidad. "Cuando uno vende, tiene un cierto grado de ganancias. Pero si no se vende, se resigna rentabilidad. Se vende más barato para poder vender. Esto es bueno para el consumidor pero no el comerciante que tiene que hacer frente a impuestos y salarios que se incrementan más. Esto genera un cuello de botella y hace que a futuro no se pueda tener posibilidad de tener su negocio", lamentó.

De acuerdo a lo indicado por Hérmes Rodríguez, los productos están llegando a la venta con aumentos del 50% al 70% en comparación al 2021. "Después de la pandemia comenzó a pasar estas cosas. Se torna insostenible el tema de la inflación. Preocupa el grado de venta porque estamos teniendo porcentajes muy altos, como los del 2001", finalizó.