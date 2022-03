Pampa Leoncito: ACCODEPAS rechazó la construcción de la Estación Transformadora

viernes, 25 de marzo de 2022 10:19

El próximo martes 29 de marzo el EPRE llamará a una audiencia pública para la construcción de la Estación Transformadora "El Leoncito" y la línea eléctrica en la Pampa del Leoncito, en Barreal. Esto levantó el alerta en la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino, ACCODEPAS, desde donde salieron a rechazar tal iniciativa por alterar el ecosistema.

"Esta planta estará ubicada en el acceso de la entrada al Parque El Leoncito. Esta imagen que vamos a tener de transformadores y tendido eléctrico altera el ecosistema natural, su paisaje, flora y fauna", comenzó explicando Jorge Cocinero en radio Estación Claridad.

Luego indicó que "hay otros métodos para aplicar y hacer en esos lugares de un valor patrimonial inmenso y más que está próximo a ser declarado por la UNESCO para ser conservado patrimonialmente". "No estamos en contra del progreso ni de todo lo que se necesita para poner en funcionamiento todo lo que se necesita en ese lugar, sino el tipo de construcción que se va a utilizar", señaló.

El arquitecto explicó que "hay métodos para aplicar para que no aparezca en la visual" como es el soterrado de todo el tendido eléctrico con la planta transformadora. Sin embargo, los costos de este método son muy altos. "Es un paisaje considerado a nivel mundial como agradable y se debe preservar para el día de la mañana", apuntó.

"Esto no es en cualquier lugar, será colocado nada más ni nada menos en el acceso. Será con los transformadores y cierres metálicos. No hemos sido llamados para consulta. Tenemos gente muy capacitada para aportar y no nos estamos poniendo en contra de lo que se necesita sino en la manera como lo están haciendo", agregó cuestionando por qué se hace esta audiencia en un lugar a 30 kilómetros de Barreal, "en una zona donde están los observatorios astronómicos", "en un lugar inhóspito, que no debería hacerse".

ACCODEPAS estará presente en la audiencia y se va a presentar una nota sobre la no conveniencia de colocar el transformador en ese lugar. A su vez esperan que asistan los operadores turísticos que ya habrían manifestado su desacuerdo con esta iniciativa.

"Estamos en una asociación civil para defender el patrimonio dentro de un ecosistema natural. Turísticamente esto se está explotando. Tenemos que tener un cuidado en estas cosas que tiene mucho sentimiento a al comunidad", finalizó.