El sanjuanino de la Selección de Amputados vivió una "operación milagrosa" tras un golpe y regresó al país

viernes, 25 de marzo de 2022 18:15

Esta semana se conoció que José Manuel Coronado, el sanjuanino que integra la Selección de Fútbol de Amputados, sufrió un fuerte pelotazo en uno de los partidos, que impactó en su rostro, precisamente en un ojo, y debió ser operado de urgencia por las lesiones que sufrió.

La noticia trascendió en redes sociales y diferentes portales y preocupó al mundo del deporte. Sin embargo, en las últimas horas, el sanjuanino emprendió la vuelta a la provincia y relató su experiencia, donde en un hospital de Colombia, lograron recuperar su ojo "de milagro".

"Me encuentro bien, estoy sin molestias. El médico me dijo que mi operación fue un milagro por las condiciones en las que estaba el ojo y ahora comienza la recuperación. En lo deportivo, alcancé a jugar dos partidos nada más, me pasó en el segundo partido contra Chile, lo de la pelota que me rozó justo en la parte del ojo que tenía operado y ahí pasó todo. Pero se logró el objetivo que era la clasificación al Mundial de Turquía", relató el deportista, en medio de su regreso, a Diario La Provincia SJ.

Anteriormente, el sanjuanino había iniciado una campaña para recaudar fondos y así poder comparar los pasajes y viajar con la Selección en busca de la clasificación al mundial. A nivel personal reveló que en el ojo que debieron operarle ya había sufrido otras afecciones desde el año 1999 cuando un virus lo atacó.

"El doctor me dijo que había sido un milagro, me lo salvó porque estaba mal pero al otro día que me sacó el parche y me revisó, me dijo que si quería volver al deporte, no podía hacer nada si no es con lentes o antiparras", contó. Además, recibió la recomendación de que su recuperación se extendiera por lo que resta del 2022, situación que se evaluará según como avance su proceso.

Anteriormente, ante la falta de fondos financieron, Coronado había explicado respecto del equipo, que el objetivo era mandar un cupo reducido y que no tengan sanciones disciplinarias ni económicas por parte de la Federación Internacional.