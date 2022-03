Uñac: “La memoria tiene que estar fresca y activa para que podamos alcanzar la verdad y hacer justicia”

jueves, 24 de marzo de 2022 16:53

En la jornada de este jueves 24 de marzo, el gobernador Sergio Uñac participó del acto en conmemoración del 46º Aniversario del Último Golpe Cívico-Militar, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se llevó a cabo en la ex Legislatura Provincial, ubicada en calle Urquiza.

De este acto participaron además, el vicegobernador, Roberto Gattoni; el presidente de la Corte de Justicia, Juan Victoria; los ministros de Gobierno, Alberto Hensel; de Eduación, Cecilia Trincado Moncho; de Hacienda, Marisa López; de Minería, Carlos Astudillo; de Turismo, Claudia Grynszpan; de Producción, Ariel Lucero; los secretarios de Seguridad, Carlos Munisaga, de SECITI, Marita Benavente; de Ambiente, Francisco Guevara; secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Nerina Eusebi, la subsecretaria de Derechos Humanos Clarisa Botto; el senador Rubén Uñac; la diputada Nacional, Fabiola Aubone; la diputada Graciela Caselles; el intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi; el defensor del Puebo, Pablo García Nieto; rectores y vicerrectores de las universidades de San Juan, concejales de Capital, expresos políticos, referentes de la agrupación Hijos y familiares de desaparecidos, entre otros.

En este marco, se realizó una ofrenda florar en el edificio de la ex Legislatura, para conmemorar a los desaparecidos durante la última dictadura militar.

Para comenzar, el gobernador Sergio Uñac dijo: “Cada 24 de marzo, cuando venimos a conmemorar estas páginas de nuestra reciente historia, tengo la sensación de que venimos a mirar parte de nuestra historia que pudimos evitar y no lo pudimos hacer. Lo que se intentó en ese momento fue oprimir las voces de nuestro pueblo. Tratar de que las libertades se limitaran. Esto no fue solo un atentado contra quienes luchaban contra la democracia, sino contra la república, contra la misma democracia”.

El primer mandatario agregó que “creo que este análisis de lo que primariamente se intentó, hay que sumarle que tuvo fines económicos. Se intentó cambiar hasta la representación sindical de cada uno de los trabajadores, nos quisieron imponer algo que no éramos y no queríamos ser. Que se haya instalado justo en la Legislatura un centro clandestino de detención nos debe hacer reflexionar. Porque no vamos a volver a cometer los mismos errores. La memoria tiene que estar fresca y activa para que podamos alcanzar la verdad y hacer justicia”.

Por otro lado agregó que “la mejor manera de poder conmemorar estos años complejos de Argentina, es hacer un ejercicio permanente de nuestra memoria. También es hacer que nos podamos seguir expresando de la manera que creamos conveniente en la base del respeto. Esto lo vimos reflejado en el Acuerdo San Juan, donde hubo un ámbito de pensamiento razonable, con discusión, sobre la base de encontrar acuerdos para la sociedad. Para eso estamos y eso defendemos”.

Para concluir, Uñac instó a los sanjuaninos a seguir trabajando en mantener viva la memoria. “Los convoco a que podamos mirar lo que pasó, que pongamos la vista hacia adelante. El sector donde estemos, la única manera de alcanzar los objetivos de la sociedad es la democracia. Cerramos esto diciendo nunca más”.

Por su lado, el ministro de Gobierno, Alberto Hensel declaró que “hubo un plan para sustituir en América Latina a los gobiernos democráticos y reemplazarlos por gobiernos dictatoriales. El 24 de marzo de 1976 marcó un antes y un después en nuestro país. Lo peor que nos pasó es querer quitarnos la libertad de pensar. Nos quitaron derechos sociales, políticos, económicos y culturales, además de la identidad. Imponer como sistema la tortura, la desaparición forzada es imperdonable, que tuvo un objetivo: quebrarnos, quebrar la voluntad, la psiquis y los corazones de los argentinos. No obstante, el hecho de que hoy estemos reunidos con todos los que luchar por los derechos humanos, marcan que no estamos dispuestos a justificar lo que hizo el Estado. El Estado debe garantizar los derechos y la libertad”.

Agregó además: “Todos los que estamos acá, demuestra que no nos han vencido y que trabajamos para el Nunca más. Seguiremos trabajando por la memoria”.

Del acto también participó el expreso político, Héctor Cevinelli quien dijo “el proyecto que quisieron imponer requería gran represión. Multiplicaron la deuda por 10. Nada fue igual. El oprimir fue oprimir a la oposición política. Muchos fueron privaron de la vida. Fui secuestrado el 12 de marzo. Me sacaron de mi casa. Soy un hombre de suerte, porque conservé la vida. Cada minuto de tortura, esperaba la muerte. No hay que olvidar esto. La Argentina necesita recuperar la memoria, entender por qué pasó esto. Nunca más es la palabra que nos reivindica”.

Día de la memoria por la verdad y la justicia

El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

La fecha fue establecida en el año 2002 por Ley de la Nación 25.633, cuyo artículo 1º establece: “Institúyase el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes resultaron víctimas del proceso iniciado en esa fecha del año 1976.

Fuente: Gobierno