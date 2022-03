Día de la Memoria: la lucha sin tiempo por justicia por los desaparecidos en San Juan

jueves, 24 de marzo de 2022 08:38

Con miradas atentas y preguntas que buscan entender el por qué de una de las heridas más profundas de la historia reciente argentina, adolescentes y jóvenes conocen la historia de los desaparecidos sanjuaninos y en el territorio provincial en la última dictadura militar. Integrantes de "HIJOS" son invitados a compartir su testimonio en escuelas y facultades y no dejan de compartir la pasión en describir a sus familiares que perdieron la vida y se convirtieron en eternos en su relato por el pedido de justicia.

"No dejamos de recordarlos, de poner en valor su historia y sus nombres. Mi mamá Elvira Orfila Benitez nunca fue hallada y la seguiremos buscando siempre, con la esperanza de poder llevarle una flor a su tumba. No descansaremos hasta poder lograrlo; no hay paz completa", destacó a Diario La Provincia SJ, Victoria Benitez, quien actualmente es subdirectora de la Dirección de la Mujer.

Elvira Orfila Benítez, sanjuanina desaparecida en Mendoza.

"Mi mamá, como muchos de sus compañeros militantes, veía en la política una herramienta de cambio, de mejora y logro de derechos. Ella levantaba esa bandera por todos y amaba la vida; quería vivir y la mataron. Cuando se concretó el juicio en Mendoza y condenaron a los responsables, lloré aliviada. Fue como abrazarla en la justicia. Esa es la parte de la historia que nos interesa compartir con las nuevas generaciones; lo que deben aprender en la escuela y crecer con memoria", señaló. agregando que seguirá compartiendo la historia de Elvira y la que marcó su vida cada vez que lo requieran.

Agregó que "todos los sanjuaninos a los que desaparecieron, nos faltan, nos duelen y en un día como hoy, debemos honrarlos siempre. Recordar que los 30.000 desaparecidos nos siguen doliendo y pedir haya justicia para cada uno de ellos".

Su historia

Elvira Orfila Benítez era hija de Segundo Cipriano Benítez, diputado provincial por el peronismo durante la gobernación democrática de Eloy Camus. Recibida de profesora de educación especial, comenzó a participar en Montoneros aproximadamente en 1974. Allí conoció a su compañero, Carlos Pardini, preso desde 1976 hasta la recuperación de la democracia.

La pareja pasó a la clandestinidad en la Villa Del Carril y luego fue a Mendoza. El 7 de abril de 1977, Elvira (de 25 años) alcanzó a dejar a su hija Victoria con unos vecinos, antes de que se la llevaran. Esas personas entregaron la pequeña a sus abuelos sanjuaninos."La casa estaba totalmente destruida y los vecinos no aportaron datos por miedo”, recordó Victoria sostenida por el recuerdo que le aportaron sus abuelos.

La lista oficial de desaparecidos sanjuaninos y en San Juan

María Luisa Alvarado Cruz, Marcelo Aburneo Verd, Jorge Enrique Alvarez Acosta, José Luis Álvarez, Carlos Ramón Andrada, Florentino Arias, Alfredo Rafael Ávila, Rosa Evelina Ávila de Oliva, Héctor Eudoro Azcurra, Vicente Oscar Balmaceda, Elvira Órfila Benítez, Luis María Blardone, Jorge Alberto Bonil, Domingo Britos, Juan Carlos Cámpora, José Manuel Carrasco, Oscar Silverio Castillo, Horacio Alberto Castro, Juan Carlos Catnich, Carlos Esteban Correa Bravo, Marianne Erize Tisseau, Francisco Alfredo Escamez Ruarte, Horacio Bernardo Flores, Victor Hugo García Tosoratto, Carlos Francisco Guidet Sánchez, Guillermo Jorge Guilbert, Enrique Daniel Guillén, Juan Antonio Gutiérrez Zahzu, José Luis Herrero, Miguel Ibarbe, Nora Jurado Rodríguez de Olivera, Leonor Landaburu de Catnich, Alejandra Mónica Lapacó, Jorge Antonio Leonetti, Jorge Eduardo Malberti Risso, Alfredo Mario Manrique, Rebeca Celina Manrique Terrera, Jorge Elio Martínez, Gustavo Carlos Mazuelo Corts, Vicente Jorge Mazzitelli, Francisco José Luis Morello, Ramón Antonio N. Navarro, Luis Alberto Nieto, Isidro Natalio Oliva, José Luis Olivarez Narváez, Rafael Olivera, Daniel Horacio Olivencia Tramontino, Alberto Marcelo Oro Moyano, Lidia Neptalis Otarola, María Cristina Otarola, Sara Eugenia Palacio de Verd, Irma Edith Parra de Martínez, Carlos Simón Poblete Rizuela, José Andrés Portillo, Mónica Priotti de Guillén, Liliana Gladys Riveros, Marcelo Mario Rodríguez, Raúl Alberto Rossini Macías, Gladys A. Sánchez Cáceres, Marta Elida Saroff de Lerouc, José Rolando Scadding, Perla Elizabeth Schneider, Laura Terrera, Victor Hugo Tosorratto García, Edgar Tulio Valenzuela, Alfonso Alberto Varas, Victor Miguel Vargas, Héctor Hugo Vedia, Marcelo Verd, José Salvador Vila Bustos, Roberto Julio Yornet Morchio, Lidia Alicia Zunino de Rossini.