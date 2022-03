Comenzó la vacunación en escuelas de San Juan y apelan a la colaboración de los padres

lunes, 21 de marzo de 2022 12:30

Sumar chicos al esquema de vacunación y que se inmunicen contra el coronavirus. Con ese objetivo, Salud Pública comenzó con los operativos de vacunación en las escuelas de San Juan. Según informó Fabio Muñoz, jefe de Inmunización, en la provincia hay más de 22 mil chicos de 3 a 11 años que no iniciaron su esquema de vacunación. Además hay alrededor de 12 mil adolescentes del nivel secundario que están en la misma condición.

El funcionario explicó que se piensa que los chicos no fueron vacunados por inconvenientes de índole laboral de sus padres que no tuvieron tiempo de llevarlos a los centros de salud o por otros problemas. Por eso es que se apeló a los progenitores para que aceptaran que sus hijos fueran vacunados en las escuelas.

"Se está enviando nota de autorización a los papás. Estamos separando dosis de covid y dosis del calendario obligatorio para que los papas puedan poner si quiere o no que se les apliquen ambos. La vacunación del calendario es obligatoria y si momentáneamente no la quieren colocar, están en su voluntad de no hacerlo", explicó en AM1020.

Las estrategias de vacunación están siendo abordadas en las 5 zonas sanitarias, es decir en los departamentos de toda la provincia. En los departamentos que aún no se han realizado, está planificado para la semana que viene o en unos días más. "Se está haciendo el diagrama y hay escuelas que ya se han ido a vacunar. Está habiendo cierta respuesta pero se ha iniciado ahora. Se hace la organización para diagramar fecha en el mismo establecimiento escolar", aclaró.

La forma de trabajo, en este caso, de Salud Pública es enviar con anticipación una nota dirigida a padre, madre o tutor a través de la escuela. Paralelamente se arregla con el establecimiento el día y fecha para la aplicación de las dosis con el fin de que los docentes pueda compartir con los papás cómo será todo.

"Muchas veces lo que se dificulta es la vuelta a esa autorización", indicó el funcionario quien destacó que todo será de "forma paulatina".

A los niños de 3 y 4 años se les coloca la dosis de Sinopharm mientras que de 5 a 11 la aplican la Pfizer. Es sólo la vacuna de iniciación y, por ahora, no requieren segundas dosis.