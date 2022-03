Afrontar un tratamiento en tiempos de inflación: su hijo tiene 2 quistes y hace una rifa para recaudar fondos

lunes, 21 de marzo de 2022 13:45

Se viven tiempos complejos con la inflación que golpea los bolsillos de muchos argentinos. Uno de esos es el de la familia Sánchez cuyo hijo de 4 años de edad tiene 2 quistes en la cabeza y debe afrontar tratamientos cuyos costos son muy elevados.

Ángel Gabriel nació ochomesino con dos quistes en la cabeza uno de ellos le afecta la vista y el otro las piernas. Además estos les provoca varias dificultades como un retraso psicomotriz y retardo en el desarrollo. Por eso es que todavía no logra caminar y está con tratamiento de kinesiología, hidroterapia y ahora le sumó fonoaudiología para así lograr sus sueños.

"Todo aumentó muchísimo. El año pasado la consulta estaba en 700 pesos y ahora llegó a 1.700 pesos", comenzó detallando Ana Sánchez, mamá del pequeño Gabriel, a Diario La Provincia SJ.

El tratamiento que afronta la familia no incluye medicación sino toda la parte de rehabilitación del pequeño para que pueda insertarse socialmente y más ahora que comenzó el jardín de 4 años. Hace unas semanas, el niño inició su etapa de escolaridad en el jardín de la escuela Cecilio Ávila y si bien está muy feliz por esto, en l a escuela ya le plantearon la necesidad de sumarle una docente DAI.

"Para todo necesito 4 mil pesos por semana, para abarcar kinesiología, hidroterapia y fonoaudiología. Al mes significa 16 mil pesos y no podemos afrontar. Nos pusimos una verdulería en la casa pero está todo muy difícil, todo sube y la gente ya no compra como antes", lamentó la madre del pequeño quien subrayó que Gabriel usa pañales y aún no logra independizarse de éste porque no maneja bien el andador.

Además la familia tienen una nena de 2 años que también usa pañales, con lo cual la situación termina siendo muy compleja porque el valor de los paquetes aumentan de manera abismal todo el tiempo.

Ante todo este escenario, la familia encaró una rifa cuyo primer premio es un pernil con salsas para 20 personas, que ella ya se ganó en otro concurso y decidió ponerlo en sorteo para poder recaudar fondos. Además el segundo premio es una torta.

El niño no tiene obra social ni pensión y los costos son muy elevados. Además que ahora tienen que pensar en alquilar porque no tienen un lugar donde vivir.

Si quieren colaborar con la compra de un número a 300 pesos, pueden llamar al 2644749932 o por Mercado Pago a perezemanuel902@gmail.com o a través de la cuenta bancaria con el cbu 2850410440095335568518 a nombre Sánchez Ana Laura.

La rifa se sortea el 26 de marzo por la quiniela vespertina.