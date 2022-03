En San Juan buscarán que la gente en situación de calle se vincule al ámbito laboral

domingo, 20 de marzo de 2022 17:46

La provincia viene trabajando hace tiempo con las personas en situación de calle. En la actualidad, el refugio Papa Francisco cuentan con alrededor de 20 personas. Es un lugar opcional que tiene un horario de ingreso, cena, entretenimiento, desayuno y egreso del lugar.

El subsecretario de Articulación Abordaje Territorial, Cristian Morales remarcó que este 2022 trabajarán con una metodología que ya aplicaron en el 2021. Esto tenía que ver con la capacitación en oficios de las personas que eligen el refugio y la manera de vincularlos en el trabajo.

“Este año nos hemos planteado fortalecer la capacitación en oficios y ver la manera de vincularlos en el ámbito laboral. Estamos transitando ese proceso para aquellas personas que eligen el refugio papa Francisco para pasar las noches. Debemos aclarar que esto es un refugio, no es un hogar ni un instituto . Es un espacio que brinda servicio a las personas que están en situación de calle”, describió el subsecretario de Articulación Abordaje Territorial a Diario La Provincia SJ.

Morales detalló que este lugar es brindado por el estado para aquellas personas que necesitan de la asistencia. “Hay gente que quiere seguir pernoctando en la vía pública. Es una decisión personal, esto es un servicio del estado que no obliga a las personas a que tengan que usarlo si no que es opcional”, sostuvo.

Desde la provincia trabajaron en conjunto con la Dirección de Emergencia Social, CISEM, policía y con las áreas sociales de los municipios en las zonas donde había personas en situación de calle.

Invierno es la temporada cuando se intensifica la actividad. “Las bajas temperaturas de la noche hace que muchas personas asistan al refugio y en verano baja el uso. Nosotros tenemos un horario y muchos de ellos en el verano deciden no ir”, destacó el subsecretario.

Estos últimos años aumentó la cantidad de personas en situación de calle. “Entendemos que hubo un marco psicoemocional en los hogares. Las distintas épocas del año de fase 1, cuando estuvo en vigencia el quédate en casa y todo lo que hemos vivido evidentemente generó en las familias algunas situaciones. La pandemia puso énfasis en esta situación que ha hecho que muchas familias colapsaran. Algunas personas fueron expulsadas de sus núcleos familiares y otros decidieron irse”, remarcó Cristian.

Sobre el mismo tema Morales subrayó que el hecho de que las personas estén en situación de calle no tiene que ver únicamente con el factor económico. “Cuando uno interactúa con ellos y conoce sus historias de vida, muchas de esas historias tienen que ver más con cuestiones de relaciones familiares. Lo que termina definiendo la situación de calle son las rupturas de relaciones, eso conlleva por supuesto a una situación económica. La gran mayoría de ellos tienen familiares y ellos tienen domicilios, no es gente que no tiene un techo es gente que no puede ir a vivir a ese techo”, comentó.

El referente en el tema remarcó que no hay un rango etario determinado de personas que estén en situación de calle. “Tenemos chicos jóvenes de 19 a 20 años, como gente más grande, es muy variado. Cada uno tiene una historia de vida y cuando ellos se abren te das cuenta que han sido personas que tuvieron trabajos registrados. Tenemos gente que estudió en la universidad, no tiene nada que ver con lo que muchas veces pensamos desde afuera sobre realidad de ellos. La gran mayoría han tenido su matrimonio, tienen sus hijos, tienen su casa, muchos de ellos tienen sus estudios terminados. Trabajaron en empresas de renombre de la provincia, por ejemplo tuvimos el caso de un gerente de una bodega que estuvo en el refugio”, detalló.

Morales mencionó: “lejos de creer que fue gente que no tuvieron ingresos a la educación o que tuvieron un nivel cultural bajo, esto no tiene nada que ver. Fueron realidades con problemas intrafamiliares y eso generó una situación en la que tuvieron que dejar la vivienda y quedaron en situación de calle. El estado garantiza las funciones mínimas, básicas y trabajamos con el ministerio de educación para que ellos puedan tener acceso a la terminalidad educativa. Se hace un trabajo interdisciplinario, pero insisto siempre bajo la voluntad de ellos”, concluyó.