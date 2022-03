Se incrementó la demanda de transporte escolar pese a que hay menos movilidades trabajando

sábado, 19 de marzo de 2022 13:00

Volvieron las clases con presencialidad plena en San Juan y tras años duros, desde el sector de transportistas escolares se conoció que disminuyó la cantidad de movilidades que comenzaron a trabajar en este 2022 en conjunto con el inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, en ese escenario, aumentó la demanda de los padres de alumnos que buscan el transporte, en relación al 2021.

Hugo Gil, representante de la Asociación de Propietarios de Transporte Escolar, aseguró a Diario La Provincia SJ, que la demanda "se a incrementado mas que el año pasado", pese a que muchos conductores dejaron de dedicarse a ese tipo de transporte.

En este caso, reconoció que fueron al menos 15 quienes ya no realizan transporte escolar. En cuanto a la actualización de precios, señaló que la variación fue de alrededor 30%. "No hay un monto fijo, cada propietario cobra por la zona y los kilómetros".

En estas circunstancias, días atrás mantuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Tránsito y Transporte y ahora aguardan por una respuesta a los pedidos expresados. "Tuvimos reunión con el Ministro de Gobierno y después con el director de Tránsito y Transporte. Se han presentado todos los pedidos que hicimos desde 2020".

Anteriormente había señalado que uno de los pedidos más importantes al ministro Alberto Hensel, sería que haya más controles sobre las movilidades que no están habilitadas. "Compañeros que tienen transporte escolar y servicio de contratados van a cambiar las licencias, está todo muy difícil y no se puede trabajar con menos de 20 o 25 chicos", dijo.

"Haciendo la comparación con 2019, en 2021 no fue lo mismo, hubo muchísimo menos a otro precio. A nivel nacional, lo que quieren cobrar en otras provincias nosotros acá no lo podemos cobrar. Según los referentes, se va a cobrar en otras provincias $9000 o $10000, acá no podemos. El año pasado por mes se cobró entre $6000 y $6500 (...) No se puede cobrar menos tampoco por el combustible, los gastos, es todo muy caro", agregó al respecto.