Juli, la sanjuanina que crea universos en madera inspirados en sus hijas

Este sábado, en honor a San José, se celebra el Día del Artesano y del Carpintero, dos profesiones antiguas que en algunas ocasiones van de la mano y cuando eso pasa, se pueden crear maravillosos universos de madera para pequeños y grandes.

Juli Ovejero es una joven mamá sanjuanina que encontró esta vocación por darle forma a tan noble material, casi de la mano de la maternidad. Tenía la necesidad de brindarle juguetes a su hija a un costo menor y que al mismo tiempo que lo que la pequeña tuviese en sus manos sirviera como un estímulo a sus capacidades, por fuera de "las pantallas".

"Empecé hace casi cinco años haciéndole jueguitos a mi hija que ahora va a cumplir seis en abril. En ese momento no le podíamos comprar los jueguitos que ella quería y tampoco éramos de comprar en jugueterías sino a artesanos que le ponen amor a lo que producen. Por suerte, mi suegro tenía algunas herramientas porque le gusta la carpintería, me las prestó y empecé a hacer los primeros juegos", recordó la artesana en diálogo con Diario La Provincia SJ.

Todavía recuerda su primera creación, tenía una base de madera con un circuito de alambre especialmente diseñados para desarrollar la motricidad fina de la bebé. "Arrancamos con los recortes de una carpintería cerca del trabajo de mi marido. Ellos los quemaban así que con eso además le dimos una segunda vida al material que era de descarte. De repente empezamos a hacer para mis sobrinos y a regalarlos a amigos. Así mejoramos los productos y nos animamos a vender", resaltó.

A veces los juegos más simples a los ojos de un adulto pueden entretener por horas a los niños mientras desarrollan distintas habilidades.

Ese fue el puntapié inicial para el emprendimiento que hoy se ha convertido en una importante fuente de ingresos de la familia, ya que su esposo también colabora con la creación y manufactura de las piezas. "No recuerdo en qué momento comenzamos ya a comprar las placas de madera y nuestras propias herramientas. Iniciamos con juegos de mesa o de pequeño tamaño y ahora hacemos sillas, mesas, reposeras todo para niños".

Sus creaciones están inspiradas en sus dos hijas, ya que hace dos años se sumó una nueva integrante que es quien lleva adelante el "testeo de calidad" de los productos. "Termino los juegos, los pinto, los barnizo y hago la prueba de fuego con ella. Antes de comenzar con esto no tenía mucha idea de didáctica pero fui investigando cómo podía hacer para ayudarlos en su desarrollo, todo lo hago por intrusa", señaló entre risas.

Cuentan con una gran cantidad de juegos pensados para distintas edades y con objetivos diferentes.

Sus juguetes están pensados más que nada para niños de entre uno y siete años, pero siempre enfocados en que se conviertan en un tiempo de calidad fuera de las pantallas. "Nosotros hacemos todo desde cero y siempre tengo presente el no hacerles los dibujos que están de moda. Quiero sacarlos de las pantallas y ponerles números y letras para hacerlo de forma divertida para que no sientan la necesidad de sacar el teléfono para entretenerse. Si los padres me lo piden lo hago, pero no es mi idea de que sigan involucrados en eso cuando juegan", sentenció Juli.

Quien quiera comunicarse con la artesana lo puede hacer al 2645898674 o a través de su Facebook: Solo x vos.