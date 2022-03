Cuando una pasión se convierte en un ingreso económico: Daniela, la artesana que sorprende en goma eva

sábado, 19 de marzo de 2022 14:50

Daniela Carmona es artesana, peluquera y atleta. Además, es madre de 4 niños y vive en Pocito. Desde siempre le gustó los trabajos manuales y después de unos años decidió comenzar con este rubro.

La mujer realiza manualidades en goma eva. Le encantan los trabajos que involucran flores, muñecos, centro de mesas y souvenirs, para distintos tipos de eventos. La pandemia impactó de lleno en el trabajo de Daniela, por este motivo tuvo que agregar otras opciones, para poder subsistir.

“En mis trabajos influyó la pandemia, al no haber eventos, mis trabajos no se vendían. Comencé a confeccionar tapabocas y los agregué a mi stand. Eso me ayudó a tener otra salida laboral”, describió Daniela a Diario La Provincia SJ.

La mujer mencionó que le dedica mucho tiempo a sus trabajos y el costo de los materiales es elevado. “La gente no entiende el trabajo y tiempo que lleva a realizar el trabajo. Por ahí uno dice el precio y nos miran como diciendo que caro”, subrayó.

Antes de pandemia, participaba todos los sábados en las ferias de artesanías que se realizaban en la plaza de Pocito. En la actualidad, las actividades se realizan sábado por medio.

Estuvo varios meses sin poder exhibir sus trabajos de manera presencial. Por este motivo, empezó a mostrar todo lo que hacía en las redes sociales. “Lo que voy haciendo lo subo a las redes sociales. Esto me ayudó para que la venta se mantuviera”, remarcó.

Cuenta con los moldes para realizar las flores en goma eva. Realizó muñecos para egresados y en su stand sumó los tapabocas, con diferentes diseños. Participó en distintas ferias provinciales que le ayudaron a sumar nuevas ideas.

A pesar de las dificultades, la artesana logró mantenerse en pie. “Quiero seguir aprendiendo nuevas cosas para mostrarle al público. Me gustan las manualidades y deseo perfeccionarme, aún más en mis trabajos”, concluyó.