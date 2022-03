En San Juan, las personas que circulan en monopatín eléctrico pueden ser infraccionados

viernes, 18 de marzo de 2022 08:09

Comenzó como una herramienta de diversión para adolescentes y jóvenes. Sin embargo hoy es usado para circular por las calles y trasladarse de un punto a otro, en reemplazo de otros vehículos. Los monopatín eléctricos son hoy un elemento de transporte que no está regulado por una ley puntual pero que puede ser objeto de un acta de infracción y hasta secuestro si su conductor comete una infracción como pasar el semáforo en rojo o no llevar casco.

En San Juan, el uso de los monopatín eléctricos va en aumento y cada vez hay más unidades circulando por la calle. "Se ha advertido un aumento pero no está regulado con una norma específico. No están contemplados. Tendrían que estar registrados pero no sucede y por eso no tenemos una forma de controlar, más allá que usen protector y casco, pero no tenemos como controlar. No hay un registro de ese tipo de rodado", comenzó lamentando, desde la División Tránsito de la Policía de San Juan, el subcomisario Elgueta Leonardo, a Diario La Provincia SJ.

En todo el país, existe un solo tipo de licencia de conducir y está unificado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lo que se evalúa actualmente desde la Agencia y la Subsecretaría de Transporte es si ese carnet es equivalente al de un motocicleta. Pero aún no hay nada definido y por ende no está atravesado por ninguna norma puntual pero sí está alcanzado por el artículo 172 del Código de Faltas provincial, "Entorpecimiento de servicios esenciales".

"Sobre el tema vial interviene tránsito nacional. Si o si se puede labrar acta de infracción. Por más que ande en monopatin debe respetar todas las medidas de tránsito. Si no cumplen se puede labrar actas de infracción y radiar el monopatin", advirtió Elgueta.

Estas movilidades son consideradas inapropiadas para circular en las calles porque alcanzan una importante velocidad y si llegan a impactar con algún vehículo, el cuerpo es directamente el afectado. Por eso en San Juan se aplica el Código de Faltas para quienes ocupan la calle con un medio como éste y la multa podría superar los 3 mil pesos. Además de las multas económicas, pueden cumplir con trabajos comunitarios o cumplir arresto por 15 días.

En Salta y Tucumán, por ejemplo, se exige la circulación con carnet de conducir y seguro ya que se concibe éste como un vehículo de traslado que incluso puede alcanzar los 45 kilómetros por hora.