Es sanjuanina, tiene una rara enfermedad y aún no encuentra como aliviar sus dolores

domingo, 13 de marzo de 2022 00:10

Padece endometriosis profunda y su historia alcanzó impacto nacional. En el 2020, y con 25 años, movilizó a todos los sanjuaninos para poder juntar fondos y viajar a Alemania para poder conseguir una cura o tratamiento a su enfermedad. Tocó puertas, hizo un pedido a Santi Maratea y miles de personas se sensibilizaron con su caso que además se veía complicado por padecer 2 síndromes más: de cascanueces y de May-Thurner. Florencia Genovart hoy tiene 27 años y su historia es de lucha y superación.

La joven logró tratamiento en Alemania y si bien hoy sus dolores siguen, el escenario que vive es mucho mejor y alentador. “Mi dolor sigue, la endometriosis se supone, según todos los médicos, está frenada. Pero es una enfermedad que causa muchísimos problemas y más de los que la gente se imagina. No es solamente dolor, genera muchísimas consecuencias. Básicamente lo que genera la endometriosis es dolor y en algunas mujeres la infertilidad, que por eso se dan cuenta después de tantos intentos de que tienen el diagnóstico”, explicó al joven a Diario La Provincia SJ.

Para poder transitar este camino de la recuperación, la joven cambió la alimentación. “Hasta hace un mes y medio estaba tomando pastillas y cambié de método gracias a un médico en Suiza que me dijo que siguiera con este nuevo tratamiento”, señaló la joven cuyo camino lo va mostrando siempre a través de su cuenta en Instagram donde cuenta con casi 4 mil seguidores.

Ahora toma pastillas que tienen un alto valor y que la obra social le cubre en un 40%. Además cuenta con una alimentación especial que le ayuda a evitar la inflamación. "También necesitas atención psicológica porque es una enfermedad que hay que tratarla por varios lados y no es económico. Ahora tengo el implante Mirena que me dura 5 años", agregó.

En cuanto a los controles, Florencia se los realiza generalmente cada un año e incluye desde gastroenterólogo hasta psiquiatra. "Estás en constante tratamiento. Hay muchas chicas que solamente con las pastillas hormonales andan muy bien y sin menstruar. En la mayoría el dolor cesa”, destacó.

Su caso

Florencia padece de endometriosis profunda, entre otros síndromes. Para llegar al diagnóstico definitivo pasaron muchos años porque ningún médico lograba identificar lo que padecía. Sufría muchos dolores menstruales y le decían que era normal. Florencia resaltó que las dolencias eran cada vez más intensas y con mayor frecuencia.

“En septiembre de 2018 tuve un episodio de dolor inexplicable, después de que justo estaba terminando con mi período. Empecé a sangrar de nuevo y ahí empezó toda la odisea”, detalló.

El primer diagnóstico que tuvo fue de endometriosis. “Me realicé un estudio en Buenos Aires y ahí se confirmó con una cirugía. Desde ahí empecé con todos los tratamientos y demás”, describió quien subrayó que el día que finalmente pudieron diagnosticarla le dio alegría: “Vivir así con un dolor, sin saber qué era, y luego conocer lo que tenía fue una alegría. Estaba feliz porque necesitaba tener un diagnóstico para yo saber cómo tratarlo, porque si no, no se puede”.

“Desde que era chica empecé a ir a los médicos y me decían que no tenía nada. Desde los 16 iba a los médicos y lo descubrieron a los 24”, lamentó.

El pedido por una ley

Por su situación pero también por todas las chicas que transitan esta enfermedad sin saber qué hacer, es que Florencia pide que haya una ley que las ampare y les de las herramientas para actuar. Si bien había un proyecto a nivel provincial, no prosperó en la Cámara de Diputados.

"Desde la pandemia que no hay novedades, básicamente la dejaron de lado. En diciembre me junté con las chicas y vimos que estaba todo parado. La van pateando y es una ley que nunca avanza porque lo que necesitamos es que sea nacional”, contó.

“Luchar por una ley que ampare una enfermedad, me parece ilógico porque es algo que debería estar contemplado. Para el Ministerio de Salud no es una enfermedad. Estamos luchando por eso a ver si podemos tener una mejor calidad de vida entre todas y no estar peleando de 8 a 10 años para encontrar el diagnostico. Los médicos no están capacitados, no saben. Acá en San Juan hay dos que han realizado la capacitación pero los demás están muy lejos de poder decirte qué tenés. Es urgente la necesidad de tener una ley", finalizó.

Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis. Esta fecha apunta a dar a conocer esta enfermedad y reforzar el camino en la lucha por mejores condiciones para detectar y tratar a los pacientes que la padecen.