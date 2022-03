Agua Pinto, el impactante santuario para abejas rescatadas que se conforma en San Juan

domingo, 13 de marzo de 2022 14:05

Un nuevo santuario apícola se conforma en San Juan y en un lugar privilegiado: se trata de "Agua Pinto", ubicado en Zonda. Jorge Suárez, apicultor y rescatista de enjambres, propuso el proyecto y comenzó a trabajar en ello.

Paralelo a la instalación de colmenas, en puntos estratégicos, realizan trabajos en el refugio del puesto, que está ubicado a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar y cuenta, con mucha floración y condiciones ideales para los insectos.

En diálogo con Diario La Provincia SJ resaltó que "sólo hay santuarios apícolas en Australia, España y en México. En Sudamérica, en San Juan hay dos santuarios apícolas que formé: uno en Las Tumanas, en el departamento Valle Fértil y el segundo está en la Estancia Maradona, en el puesto Agua Pinto, del departamento Zonda. Me contacté con el responsable legal de la Estancia Maradona, Juan José Robles que quedó encantado que pudiéramos hacer ese santuario allá. Son 41.000 hectáreas, con lo que hay terreno para poner varios apiarios que forman parte del santuario apícola. Nuestra intención es ampliarlo".

Los santuarios están formados para que, "en función de los rescates de abejas que hago en distintos departamentos en domicilios privados (no en vía pública), las abejas son trasladadas a los santuarios. Con ello, estamos repoblando lugares en los que ellas van a estar en condiciones inmejorables porque no tendrán, alrededor de 50 km. a la redonda, ningún tipo de producción agropecuaria y por tanto, no estarán expuestas a agroquímicos que se usan para la producción. Esto, a su vez, garantiza que habrá una producción genética de esta especie ya que por las inundaciones, los incendios y cambios climáticos se ven afectadas. En los santuarios, las protegemos y estamos contentos con el trabajo en Agua Pinto".

En sus rescates, Jorge involucra todos sus recursos: desde su conocimiento, movilidad, tiempo y cajas para transportar las abejas que fabrica especialmente. Además, el trabajo es constante en Agua Pinto en el último tiempo, sobre todo, los fines de semana.

Acerca de las condiciones favorables en Agua Pinto, Jorge detalló que "hay una cantidad abundante de aromáticas naturales y silvestres y hay más de 280 vertientes. No van a padecer ni sed ni hambre ya que hay una floración espectacular".

El santuario en Las Tumanas

Jorge resalta que allí un grupo de jóvenes de más de 30 años se unió en comunidad y practican un modo de vida de respeto a la naturaleza. Ellos son los "guardianes" del apiario y colaboran con él en la preservación.

Para el apicultor, "las abejas son las responsables de que las personas puedan consumir el 75 al 80% de frutas y hortalizas por su trabajo de polinización. Sin ellas, la vida en la Tierra no existiría, diría Einstein".

Detalló que su labor ha logrado trascendencia internacional: "me invitaron de Chile para dar una charla sobre mi trabajo sobre los dos apiarios en San Juan ya que son únicos. Creo que hay que difundirlos para la preservación de este insecto que es tan fundamental para la vida en general. Estoy contento ya que el campo me fascina".