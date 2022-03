Nadia, la estudiante de veterinaria que paga su carrera siendo "niñera de mascotas"

sábado, 12 de marzo de 2022 16:56

Hay personas que desde muy jóvenes tienen en claro su vocación. Eso le sucedió a Nadia, una joven sanjuanina amante de los animales. Ella estaba segura de que su vida sería mejor si lograba trabajar de cuidarlos, curarlos y protegerlos. Pero había un gran impedimento, la carrera de veterinaria no está en San Juan.

Sin embargo, aprovechando la posibilidad que le dio la virtualidad, en el 2021 comenzó a transitar su sueño y cursó las primeras materias de su carrera de forma online. Este sábado, recién llegada de Rio Cuarto, Córdoba a donde rinde, dialogó con Diario La Provincia SJ y contó la inusual forma con la que consigue costearse los gastos y sobre todo los viajes para los exámenes.

"Estoy estudiando medicina veterinaria. Es la carrera de mis sueños, yo no puedo hacer otra cosa que no sea veterinaria, es algo que quiero hacer desde chica. Pero se hace en Río Cuarto y la vida allá es un poco cara. Entonces empecé a buscar algún emprendimiento para poder mantenerme pero nada me terminaba por convencer", explicó Nadia.

La mamá de Nadia y su perro Rocco, sirvieron de gran inspiración para su negocio.

Fue su mayor apoyo, su madre, quien le dio la idea de fusionar su pasión con su trabajo. "Mi mamá me tiró la idea de '¿Y si hacés lo que te gusta que es cuidar animales?'. Y me pareció una idea fantástica. Hice un flyer que empecé a mandar a mis conocidos en el que me ofrecía como 'Niñera de mascotas'".

En cuestión de horas se dio cuenta de la necesidad que hay entre los sanjuaninos para encontrar a alguien de confianza que se haga cargo de sus "hijos de cuatro patas". "Pensé que me llamaría un par de personas para pasear a sus perritos, pero tuve muchísimos comentarios positivos. Estar con animales realmente me fascina y al mismo tiempo me ha permitido poder viajar ayer para rendir", relató la chica quien aseguró que pese a ser una materia difícil, consiguió sacarla.

Con este flyer que recorrió los teléfonos de los sanjuaninos, Nadia se dio a conocer y comenzó a ganar clientes rápidamente.

"El año pasado comencé a estudiar ya que era virtual e incluso se rendía virtual así que tenía el beneficio de no necesitar dinero para trasladarme hasta Córdoba, pero ahora cambió todo y tengo que ir sí o sí a las mesas", detalló.

Clientes amorosos

Quienes trabajan en atención al cliente resaltan que no es sencillo, pero a Nadia esto no le pasa ya que según sus propias palabras: tiene a los mejores clientes del mundo. "Mi regalona es Olivia, es una perrita negra con problemas de tiroides y sobrepeso. Hay que sacarla a hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana. Ahí estoy yo sacándola". Olivia muy contenta de tener alguien con quien jugar y ejercitarse.

Hay varios puntos a tener en cuenta a la hora de contratar a alguien para el cuidado de la mascota, como la experiencia en el trato con los animales y sus capacidades para actuar en una emergencia médica, pero también la confianza ya que muchos dueños le dejan las llaves de su casa.

"Tengo varios clientes que me llaman cuando se van de vacaciones. Cuido a una perrita con problemas de ansiedad que no puede quedarse sola. No solo estoy haciéndole compañía y jugando con ella sino que también les mando videos a los dueños para que se queden tranquilos. No es lo mismo dejarlos en una jaula en una veterinaria", sentenció.