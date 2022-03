Por una "súper adaptación" de vinchucas al medio urbano, investigan cómo combatirlas

viernes, 11 de marzo de 2022 22:00

Desde hace tiempo, las vinchucas se volvieron un verdadero problema en San Juan ya que por un proceso de "súper adaptación" que realizaron, llegaron hasta casas con características "no colonizables" de la Ciudad y cada vez se reproducen más. En época de intenso calor, desde el Programa de Control de Vectores llegaron a recibir hasta 15 denuncias diarias por la presencia de vinchucas.

En este marco, Sergio Meli, representante del área, aseguró que se estudia la manera de combatirlas ya que han encontrado vinchcas en zonas residenciales, escondidas en lugares poco comunes.

"La primera estrategia que tenemos como base es la vigilancia, es decir estar permanentemente trabajando en terreno, buscando la presencia de los vectores. En el caso de las vinchucas dentro y fuera de las viviendas, sobre todo en viviendas más precarias ya que son más propensas a tenerlas. Sin embargo, eso no quiere decir que las que no son precarias no lo tengan", comenzó explicando Meli a Diario La Provincia SJ.

Según detalló, desde diciembre se investiga la forma de combatirla en el medio urbano porque es algo muy complejo y hay muchas variables a considerar.

"Tenemos un serio problemas con el chagas urbano, tenemos casas de material sin ningún tipo de grietas o rendijas y que tienen vinchucas. Con la vigilancia se hace la búsqueda activa del insecto e inmediatamente el combate vectorial con insecticidas y con medidas extras de control integral del insecto. Uno le enseña a la gente que vive en las casas para tratar de evitar tener vinchucas", indicó el profesional.

Y agregó: "Conociendo cómo se adaptó la vinchuca al medio sanjuanino, la forma de colonizar la vivienda y la predisposición de la vivienda a ser colonizada por la vinchuca es algo muy relativo. Es cierto que una casa de adobe es más propensa a que tengan, sí porque se esconde y tiene más lugares pero en una casa que no es de adobe ni tiene techo de paja, se puede esconder en lugares insólitos".

Esta característica hizo que el análisis para combatir la presencia de las vinchucas sea incluido y tenido en cuenta en la planificación anual de trabajo del área.

"En zonas residenciales hemos encontrado vinchucas entre las zonas de un sommier. Ya es muy relativo porque hizo una 'súper adaptación' al medio urbano y en ese proceso la vinchuca puede esconderse en cualquier parte y hacer criadero en cualquier casa", finalizó.