En San Juan hay alrededor de 3000 pacientes en distintos estadíos de enfermedades renales

jueves, 10 de marzo de 2022 00:00

En la provincia, en este momento hay 700 personas en diálisis y 30 mil a nivel país. Las dos primeras causas es la diabetes e hipertensión. En San Juan existe un modelo preventivo transplantólogico, en el cual buscan al paciente renal para cuidarlo y tratarlo en los diferentes estadios de la enfermedad renal. Hay alrededor de 3000 mil pacientes transitando esta patología.

La referente de salud renal de la provincia, doctora Dora Amado, aseguró que las cifras se duplican cada década. En San Juan existe un programa preventivo que es líder a nivel nacional.

El rango etario más afectado con esta patología es en personas mayores de 40 años. “Por década las cifras van aumentando. De la década pasada a ahora casi se duplicó la cantidad de pacientes”, destacó la referente en salud renal a Diario La Provincia SJ.

Sobre el mismo tema la profesional remarcó: “sobre estas cifras hay dos lecturas, por un lado, que la pandemia de la obesidad, sobrepeso, hipertensión y diabetes son las primeras causas del ingreso a diálisis. Por otro lado, respecto al lado bueno del sistema preventivo es que esta enfermedad es que es asintomática en sus primeros estadios. En eso de hacer búsqueda activa que estamos pidiendo a toda la población de riesgo creatinina y los estamos estadificando en función renal. Esos pacientes son buscados y es incluidos en sistema de salud para su cuidado”, comentó.

Desde la provincia se trabaja fuertemente para que estos pacientes no pasen desapercibidos y puedan ser tratados a tiempo. “Estos pacientes ahora son diagnosticados y se los ingresa al sistema de cuidados. Muchos de estos fallecían sin saber que habían estado enfermos de riñón”, indicó.

La enfermedad renal incide directamente en el riesgo cardiovascular. “Si uno se cuida sus riñones, uno está cuidando su corazón. Este nunca va a funcionar bien, si los riñones no funcionan bien. Inciden en el equilibrio interno y el manejo de líquidos es fundamental para regular la presión”, subrayó.

En la provincia existe un modelo preventivo transplantólogico. Esto permitió que el paciente sea cuidado si posee un leve compromiso en la función renal en el primer nivel de atención. La especialista aseguró que si la persona necesita de una consulta nefrológica se hace la derivación correspondiente, con un turno protegido.

“Esto hace que la provincia este cuidando a casi 3000 pacientes en diferentes grados de la enfermedad renal. Cuando el riñón tuvo un diagnóstico en forma tardía o porque la enfermedad que presenta el paciente lo lleva a claudicar su función renal, necesita que le realicemos una terapia sustitutiva. La mejor terapia sustitutiva es el trasplante, luego la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. En este momento se encuentran 700 personas bajo tratamiento sustitutivo en la provincia de San Juan. El sistema de salud, que es un sistema de cuidado progresivo en red, brinda estas tres terapias: trasplante, diálisis peritoneal y hemodiálisis”, detalló la profesional.

Entre las 700 personas que están con diálisis, hay pacientes que están hace más de 15 años. Los 3000 que se encuentran transitando la enfermedad renal están desde que empezó el programa de Salud Renal. “Hace 6 años que estamos trabajando gracias a la red bioquímica. Para esto necesitamos si o si un laboratorio que haga creatinina y con eso hacemos diagnóstico de enfermedad renal. En esto la provincia es líder, porque en otras provincias no se hace búsqueda activa de salud renal”, dijo la referente.

“La enfermedad renal es de alta prevalencia, el 12.7 % de la población adulta puede tener algún grado de la enfermedad renal. Para diagnosticar la enfermedad es necesario hacer un simple análisis de sangre donde se solicita la creatinina. Luego, con esto podemos saber cómo funcionan los riñones y con el análisis de una pequeña muestra de orina de la mañana podemos ver si eliminan proteínas”, detalló Amado.

La doctora explicó que con la creatinina se hace el filtrado glomerular, esto muestra cómo funciona el riñón y si pierde o no proteínas por la orina. “Tener espuma en la orina nos tiene que llamar la atención y deben concurrir a algún centro de salud para diagnosticar si existe alguna enfermedad”, resaltó.

La profesional detalló una serie de cuidados para evitar que el total de casos siga en aumento. “Primero hay que tomar agua, debemos excluir las bebidas con azucaradas y los jugos artificiales que son fuente de grandes cantidades de calorías. Argentina es el primer consumidor de gaseosas. ¿Qué cantidad de agua deben tomar? La cantidad necesaria para no tener sed. La persona no debe tener sed cuando ya tenemos sed es que estamos deshidratados. En promedio sería de 2 a 3 litros dependiendo la actividad que estemos realizando”, detalló.

Y remarcó sobre el mismo tema: “no hay que tomar medicamentos sin restricción médica. Hay analgésicos dañan directamente al riñón. Si es diabético debe obtener valores normales de glucemia y el hipertenso debe obtener valores normales de hipertensión. Porque ambos factores inciden directamente en el daño renal. Si tiene una enfermedad de base ya sea pulmón o lo que sea debe estar controlada esa enfermedad y debe tener una dieta saludable”.

La doctora explicó que una dieta saludable debe contar con los nutrientes necesarios y la cantidad de calórica en base a cada persona y a la actividad que realiza. “Debemos buscar frutas o verduras de estación y una proteína de buena calidad”, remarcó.

La actividad física es fundamental para lograr un estado saludable. “Camina es fácil, esto favorece a controlar la hipertensión y el peso. Produce endorfina y favorece directamente al riñón”, mencionó.

Por último, la especialista en el tema resaltó: “dejar de fumar es fundamental, porque esto daña al riñón. Deben realizarse los controles médicos no porque estemos enfermos sino porque necesitamos saber cómo estamos, no esperemos los síntomas en nada. En todos los centros de salud hay médicos que van a pedir los análisis necesarios para diagnosticar todas las enfermedades crónicas no transmisibles”, concluyó.