Florencia, Soledad y Lorena, tres sanjuaninas que se abren camino en la música local

martes, 1 de marzo de 2022 00:00

Perseverantes, dispuestas y conquistando el ambiente musical. Florencia Burela de 18 años, Soledad Arranz de 27 y Lorena Esbry de 45 son tres mujeres que persiguen una misma pasión: la música. Ambas destacaron que en la provincia están dando mayor espacio a los artistas locales.

Con experiencias y realidades distintas, remarcaron que aquellos que sueñan con dedicarse a la música deben arriesgarse. Con estilos muy diferentes subrayaron cómo fueron sus primeras experiencias en la música.

Soledad es cantante, escritora y compositora. En 2017 arrancó con la música gtabando su primera canción que se llamó “Entregarse” y fue la primera que subió a Spotify. “La primer canción la grabé en el estudio de un amigo. En la pandemia publiqué un disco que se llamó Las flores tienen razón y tuvo 4 canciones. Luego de la publicación del disco empecé a tocar en los escenarios de la provincia”, describió la joven a Diario La Provincia SJ.

Por su parte, Lorena es mamá de dos chicos, productora y editora, para otros artistas y en sus tiempos libres se dedica a su música. “El tiempo se hace muy acotado. Estoy componiendo, pero aún los tiempos no me juegan a favor de terminar mi quinto disco. Soy madre sola, entonces, es medio complicado hacer todo. Tengo que llevar adelante una casa sola, llevar un plato de comida, laburar, no podes caerte. Pero, no hay que bajarle la pata al acelerador”, comentó.

Florencia, por otro lado, comentó que con su corta edad pisa fuerte con el folclore. Hace un tiempo, comenzó a trabajar para indagar en otros géneros musicales. “Estoy estudiando el profesorado universitario en Educación Musical. Estamos trabajando con mi música en un nuevo repertorio, más moderno. Nos estamos interiorizando en los géneros melódicos y rock. Estamos en ese nuevo proyecto”, describió.

Emprender este camino de la música tiene sus desafíos y sus recompensas. Entre los principales impedimentos están los altos costos de realizar una producción musical y poder compartir.

Soledad sostuvo que la producción musical no es algo fácil. “Es caro producir y publicar canciones. Tengo un amigo que se llama Facundo Marín que tiene un estudio donde comencé con todo este laburo de la producción musical. Nos juntamos a componer y de ahí salieron las últimas canciones que se han publicado. Me da una mano tremenda y ya no se me hace tan costosa esta movida, más que nada por la cuestión monetaria”, resaltó.

Lorena en el 2000 sacó su primer material. “Mi primer disco no lo edito yo, pero a todos los demás sí. Los cuatro discos que siguieron los grabé y edite yo, en mi estudio casero. Todo siempre desde la autogestión”, mencionó.

Todo fue esfuerzo, dedicación, empeño y perseverancia. En este camino, estas artistas sanjuaninas remarcaron que el apoyo de los amigos y familiares es fundamental. Se sienten satisfechas cuando suben al escenario y pueden hacer lo que les gusta.

En sus años de trayectoria compartieron algunas de las experiencias y recuerdos que marcaron su vida. En esta oportunidad Florencia, explicó que su familia la acompaña en todas sus decisiones. “Hace unas semanas, me fui a Mendoza para realizar el casting de La Voz Argentina. Estoy esperando el llamado a ver si quedé o no. Tenía muchos nervios, llegamos un sábado y la audición era un lunes. Estuvimos dos días haciendo fila. Fue una experiencia hermosa, conocí muchas cosas, son experiencias que te nutre”, destacó.

Soledad recordó una las experiencias más importantes en su carrera. “A fines de noviembre del año pasado grabé mi primer video clip con la banda. Tiene que ver con semáforo en verde. Fue un laburo difícil, pero disfrutamos todo el proceso”, indicó.

Lorena, desde su vivencia en la música, agregó: “hace muchos años que salgo a tocar sola. Armo las bases, toco la viola, las teclas y trato de armar mi repertorio sola. Por ahí tener una banda es muy difícil, sobre todo por lo económico. Uno lo hace justamente por el amor al arte y bueno de hecho mi trabajo es del arte”, manifestó.

Los géneros en los que incursiona Soledad es el rock alternativo. Lorena hace rock electrónico y Florencia folclore y está trabajando en nuevos repertorios. Con mucho empuje están logrando reconocimiento en la provincia y pisando fuerte en los distintos lugares donde se presentan. Ambas trabajan fuertemente en las redes sociales para dar a conocer el repertorio que realizan.