Advirtieron a sanjuaninos por irregulares ofertas de viajes turísticos en redes sociales

miércoles, 9 de febrero de 2022 10:56

Un contingente de 35 sanjuaninos fue noticia, el pasado 3 de febrero, porque tuvo que ser reubicado luego de que el hotel que habían contratado en Mar del Plata para disfrutar sus vacaciones sufriera un robo y, tras ello, resultara clausurado por importantes falencias en las condiciones de seguridad e higiene y no contar con habilitación municipal. Aunque la situación se resolvió y los viajeros aún no regresaron a la provincia, la agencia por la que viajaron no está registrada oficialmente.

"Ante la difusión de este hecho, actuamos de oficio ya que el nombre de fantasía con el que trabajan no estaba registrado. Es importante que los sanjuaninos puedan chequear por Internet en el registro nacional de agencias de viaje o en el Ministerio de Turismo y Cultura si se trata de una empresa seria, que cumple con la ley", destacó Emilio Carbajal, responsable de Fiscalización y Calidad del Ministerio de Turismo.

Señaló que la presunta agencia "no tenía domicilio físico declarado; nos costó dar con los operadores que citaban a los interesados en viajar en distintos lugares. Descubrimos que operaban con el apoyo de otra empresa (bajo denominación P.M) y en el local de una empresa de organización de eventos en el barrio San Luis, en Rawson. Tras inspección, se les da el plazo de 72 horas para que cumplan con la documentación, sino se les labra multa. La empresa licenciataria con la que trabajaban hizo su descargo y afirmó que sólo hizo el traslado".

Carbajal remarcó que "no hay que dejarse llevar por las ofertas tentadoras de viajes por redes sociales. Hay que comprobar la seriedad con la que trabajan, los seguros y servicios ya que se están trasladando fuera de San Juan. De lo contrario, pueden ser estafados. En el caso de este grupo, los reubicaron en otro hotel y ni la presunta empresa denunció lo que pasó ni los pasajeros. Habrá que ver qué pasa cuando regresen".