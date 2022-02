Tormentas breves y potentes: lo que se espera para San Juan en un "febrero récord"

martes, 8 de febrero de 2022 15:06

Tras un inicio de mes con una precipitación acumulada récord, San Juan vivirá un febrero muy diferente al del 2020. Y es que en pronóstico extendido se espera para las próximas semanas que haya más tormentas, aunque más breves e igual de intensas.

"En lo que va del mes se superó los 30 mm. precipitados cuando en el mismo mes del año pasado se sumó 11.6 mm. Esto nos habla de un panorama atípico, con fenómenos intensos", explicó el climatólogo Germán Poblete a Diario La Provincia SJ. Sin embargo, considera que "eventos como los que ya tuvimos son difíciles de pronosticar y a su vez, de tener una repetición tal cual".

Señaló, no obstante, que la provincia recuperó "sus tormentas clásicas de verano y podemos esperar tormentas breves, intensas, con actividad eléctrica pero aisladas. Es decir que se van a registrar por zonas y no ser generalizadas a toda la provincia. Afectarán a Iglesia, Calingasta, Sarmiento, 25 de Mayo y Caucete, por ejemplo, con mayor frecuencia. Lo que se traducirá en días con máximas de 30 a 32º en el Gran San Juan como consecuencia de esos fenómenos".

En tanto, los días de intenso calor y humedad alta "no tendrán el protagonismo de enero sino que se espera la alternancia con ingresos de breves frentes fríos de 2 a 3 días. Asimismo, las lluvias se irán espaciando más en el tiempo". Estos eventos meteorológicos tienen más incidencia en el campo y los cultivos que en el sistema de riego "ya que el agua no se concentra en los cauces sino que las precipitaciones tienden a ocasionar inconvenientes en zonas pobladas y el agua no drena a los canales".

El próximo frente frío ingresará el viernes a San Juan que pasará de una máxima de 37º a 25º, con probabilidad de lluvias aisladas y viento Sur.