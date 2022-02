Busca que las maquinarias históricas del Boletín Oficial formen parte de un museo

lunes, 7 de febrero de 2022 15:19

Que se construya un Museo Gráfico de San Juan con el patrimonio histórico del Boletín Oficial. Ése es el sueño de quien alguna vez condujo los destinos de aquel departamento del Estado y hoy mira con añoranza cómo la maquinaria histórica se va arruinando con el tiempo. Su nombre es Eduardo Delgado y lleva varios años buscando que alguien tome la posta de su iniciativa pero aún no lo consigue.

Durante años, el Boletín Oficial funcionó en el Parque de Mayo. Sin embargo cuando este pulmón verde se amplió, el mismo fue derivado a un edificio en alquiler y allí duermen las viejas maquinarias, muchas de las cuales tienen más de 150 años de antigüedad. Es por ello que su objetivo es que se proteja dicho patrimonio y de esta forma que se preserve parte la historia de los sanjuaninos.

"El Boletín significó algo muy importante en mi vida. Cuando llegué estaba en el Parque y se trabajaba en una pieza 1x1. Tenían los talleres debajo de la tribuna del velódromo, sin tener fondos necesarios pero haciendo cumplir la ley", comenzó recordando a Diario La Provincia SJ, Eduardo quien ingresó a trabajar en 1999 y se hizo cargo del mismo en el 2000.

El Tipógrafo, resguarda aún las letras de la tipografía para imprimir

Delgado, recordó que ahí se hicieron los talleres nuevos con calefacción, se logró traer 4 maquinas nuevas y se digitalizó el Boletín, además de que se puso una oficina del boletín en Tribunales para agilizar el trámite a los abogados. "Recuerdo que venían directores de otras provincias, sindicalistas y funcionarios para ver el funcionamiento de las máquinas", dijo con añoranza.

En el edificio del Boletín Oficial funcionan máquinas que datan del siglo XIX, incluso hay una rayadora que fue traída de Inglaterra. Se trata de una máquina Honley marca Waite Sheard que tiene gran peso para los coleccionistas. "Dicen que esa máquina la trajo el mismo Sarmiento, es una de las más viejas y se usaba para hacer las rayas en las hojas", aclaró.

La rayadora que habría sido traída por Sarmiento

Además en el Boletín hay varios linotipos que tienen más de 100 años de historia y que algunos aún se conservan en buen estado, al igual que un Tipógrafo de hace 120 años aproximadamente.

"No se puede permitir que hayan máquinas de 150 años que se sigan arruinando bajo el sol", expresó y luego agregó: "Hay mucha gente que amaban su profesión ahí y sin su labor no se podría haber hecho nada de lo que se hizo. Aprendí de ellos y lo que más lamento es que el Boletín Oficial no tenga edificio propio", apuntó.

Es por eso que él apunta a que el Museo Gráfico se despliegue bajo los muros de la ex Estación Belgrano. "El museo podría ir a allí porque va de la mano de la historia de la imprenta. La estación Belgrano era la salida y llegada de los sanjuaninos que iban a Córdoba y de ahí venían los insumos que el imprentero lo consumía", aclaró.

Delgado explicó que además "hay mucha gente que quiere donar" materiales y elementos vinculados a la gráfica e historia provincial que podría sumar a la riqueza cultural de San Juan.

"Sería muy importante si se logra resguardar la maquinaria porque es muy importante para la historia de los gráficos del país. Esa rayadora no la debe tener nadie", destacó.