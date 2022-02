Del sueño a la realidad: sanjuanino escribió un libro sobre Cura Brochero y llegó hasta el Papa Francisco

domingo, 6 de febrero de 2022 11:32

Brocheriano de compromiso, devoción y acción, Ricardo Díaz recibió la noticia más deseada pero, a la vez, inesperada. Su libro "Me llaman José Gabriel", dedicado al santo argentino, llegó a manos del Papa Francisco. Una foto atestigua el momento y el sanjuanino, que es además subcomisario de la división Tránsito de la Policía, cumplió así uno de los sueños que tenía desde que entre sus manos tuvo el ejemplar.

La generosidad y el gesto de monseñor Santiago Olivera, obispo castrense, fue clave. "´Con monseñor tenemos un contacto asiduo por WhatsApp y sentimos que él sigue unido a nuestra comunidad de Nuestra Sra. de la Merced, en Pocito. Él, cuando fue obispo de Cruz del Eje, autorizó la llegada de la reliquia a nuestra capilla. A los dos o tres años de la llegada de la reliquia, vino a celebrar una misa y desde entonces, mantuvimos el contacto. Cuando escribí el libro, en 2019, le pedí que lo prologara y con mucha alegría lo hizo", detalló Ricardo a Diario La Provincia SJ.

Cuando su libro (en el que relata en versos la relación de Brochero con el caudillo gaucho Santos Guayama) estuvo listo, le envió un ejemplar a monseñor y otro "de yapa" con una expresión de deseo. "Si alguna vez tiene la oportunidad de estar con el Papa, le pido un favor: que se lo haga llegar", escribió Ricardo. No pensó que realmente, Olivera no iba a olvidar ese mensaje ya que el tiempo pasó y aunque ambos siguieron en contacto, el tema no volvió a surgir.

Papa Francisco recibió un ejemplar del libro de Ricardo Díaz sobre Cura Brochero.

Por eso, cuando en diciembre el obispo castrense le dijo que viajaría al Vaticano y que iba a cumplir con su deseo, quedó sorprendido y expectante. Tenía previsto un encuentro con el Papa Francisco a principios de enero pero el coronavirus retrasó su viaje. Aunque Díaz pensó que la reunión no se había concretado, este sábado le llegó la confirmación de Olivera que había entregado el libro en manos del Papa y había foto de ello. "Hoy entregué tu libro al Papa y le hablé de vos y de San Juan", le comentó brevemente Monseñor y el brocheriano sanjuanino estaba más que emocionado.

Ahora, espera por más mensajes de Olivera o poder hablar con él para conocer más detalles de esa charla en el Vaticano. "Cuando esté de regreso, vamos a coordinar una charla. Además, esta edición del libro está casi agotada y queremos hacer una nueva edición. Él me va a asesorar en ello", destacó.

Cura Brochero, cerca de los sanjuaninos en la pandemia

"Desde el comienzo de la pandemia, sentimos que Cura Brochero iba a tener un protagonismo en esta pandemia por el cariño que la gente le tiene y que él demuestra con los devotos. Siempre está intercediendo y pidiendo por la gente. Y recordamos que cuando él recién comienza su ministerio como sacerdote, vive una epidemia de Córdoba y andaba de enfermo en enfermo, asistiendo y consolando. Por eso, era el santo que se necesitaba en estos momentos en los que muchos se volcaron a la fe. Además, en esta pandemia hubo reacciones similares a las que en otros tiempos despertó la lepra: familiares aislados o alejados de su familia", detalló el brocheriano.

Agregó que recibió muchos testimonios de sanjuaninos que han recibido la intercesión de Brochero y también, pedidos de oración por enfermos en pandemia. "La comunidad brocheriana ha crecido en San Juan y las imágenes del santo han llegado a casi todas las parroquias", destacó.

En radio, Ricardo y su esposa Analía tienen su programa "En casa de María mateando con Brochero" todos los miércoles de 17.30 a 19 hs. por la emisora "Madre de Dios" (87.9 en el dial y por el canal de YouTube de la emisora).