Andrés Cantos, con todos los sueños puestos en tener su revancha en La Voz

domingo, 6 de febrero de 2022 17:09

Brilló en julio del 2021 en La Voz (Telefe). Si bien en aquella ocasión no logró cautivar al jurado integrado por La Sole, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Lali Espósito, sí cautivó a gran parte de la audiencia. Su nombre es Andrés Cantos, un joven oriundo de La Bebida, Rivadavia, que en la sangre lleva la música.

Hijo del reconocido cantante Abelino Cantos, el joven hoy sueña con volver al reality de Telefe y por eso audicionó a fines de enero en Mendoza con una mochila cargada de sueños. Quiere tener su revancha y no le importó volver a someterse a la estricta mirada de los coach, todo sea para llegar a su mayor meta: vivir de la música. Mientras tanto, estuvo en el Episodio 3 del regreso de la Voz Argentina.

"Estuvo re lindo volver a esas sensaciones de nervios, felicidad y ansiedad", confesó Andrés a Diario La Provincia SJ. Al casting fue con otros 2 sanjuaninos: Juanse Arano y Flor Carmona, y si bien esta última no pasó a la instancia de las cámaras, todos vivieron la alegría de esta posibilidad.

Andrés con algunos sanjuaninos que también audicionaron

"Con Juanse pudimos pasar y expresarnos mejor, cantando más temas y charlando un poco sobre nuestras historias de vida. Si Dios quiere y me llaman de nuevo voy más confiado, con más expectativas", destacó el joven que cantó "Oro mi santo" de Concha Buika, un tema que lo disfrutó en el escenario.

Hoy Andrés se dedica a ser funcionario policial y de la mano de esa labor está en la banda de música de la policía de San Juan. Precisamente gracias a esto, le toca subir a los escenarios y cuando lo hace trata de dar lo mejor para que se vea su talento en su plenitud.

"Al momento de ser artista, nos deben doler las canciones, nos deben hacer reír, llorar y pasar por varios estados", reconoció y luego agregó: "eso quiero para esta revancha y utilizar estos castings para sumar experiencias, para tomarlo como un atajo artístico. Esto nos beneficia a nosotros los artistas independientes", señaló.

En el 2021, en La Voz destacó que trató de "transmitir" lo que aprendió de chico de la mano del folclore. "Me gustaría que la gente haga lo que yo hago, soñar con los ojos abiertos", agregó por aquel entonces.

Antes de actuar, el joven policía confesó que si tenía que elegir a un miembro del jurado, sería a quien fuera el primero en dar la vuelta y si en ese caso fuera Soledad, para él sería mucho mejor por la afinidad que tiene con el folclore. Si bien no lo consiguió, se llevó los elogios de la cantante de Arequito.

"Me gustó mucho que trajeras el folclore al escenario", expresó la Sole quien luego agregó: "me gustó mucho lo que hiciste, no alcanzó para darme vuelta pero me gustó mucho". Luego lo incentivó a volver si hubiera una revancha.

Y ahora Andrés sueña con tener esa oportunidad.