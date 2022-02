Jace, el hombre que recorre el continente en bicicleta y esta semana estuvo en San Juan

sábado, 5 de febrero de 2022 20:34

La mayoría de las personas tiene aspiraciones y sueños, pero son pocos los que se atreven a cumplirlos, sobre todo cuando son muy extremos. Jace Fuller, un joven estadounidense, es de los que prefieren enfrentarse al miedo y ponerse en marcha. Fue así que en el 2018 emprendió la travesía de recorrer el continente, partiendo desde Deadhorse, en Alaska hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego.

La particularidad de su aventura es que si bien no tenía un plazo límite para cumplirlo sí tenía una condición particular, debía ser a bordo de una bicicleta. Tuvo experiencias increíbles en cada país que pisó, pero en marzo del 2020, cuando llegó a San Juan, el coronavirus lo obligó a parar, abandonar su bicicleta y volverse a su país.

Esta semana decidió retomar esta empresa a la que le quedan pocos kilómetros en comparación con lo ya recorrido. Por ello, volvió a la provincia y tras arreglarla, volvió a transformase en uno con su bici. Antes de abandonar San Juan, dialogó con Diario La Provincia SJ y relató cómo fue todo el proceso.

"Dejé San Juan porque la situación estaba tensa. Mucha gente estaba rara por el covid-19 y tanto yo como otro viajante en bicicleta éramos parados continuamente por la policía. Así que tomé el último avión que hubo de San Juan a Buenos Aires antes de la cuarentena y después volví a Estados Unidos", recordó sobre marzo de hace dos años.

Comenzó su viaje por lo mismo que lo hacen muchos: conocer y abrir su mente, pero finalmente se topó con mucho más. "Es un cliché, pero comencé este viaje para conocer otras personas, ver y experimentar culturas diferentes de las mías y al mismo tiempo ir a lugares remotos y hermosos. Conocí mucha gente increíble en el camino y pude ver un montón de diferentes culturas, especialmente en América Latina. Fui a lugares realmente remotos en mi bicicleta. Entré a la Argentina por Paso Socompa [Salta], en mi camino hacia Fiambalá [Catamarca]. No vi a nadie por siete días enteros en ese viaje", recordó.

Al volver a San Juan no pudo partir ahí nomás ya que la bicicleta había estado a la intemperie durante dos años en un hotel y necesitaba repararse. En cuanto tuvo lista a su fiel compañera partió hacia Mendoza con la intención de seguir hacia el sur. "La idea es continuar hasta Bariloche y si puedo entrar a Chile, tomaré la Carretera Austral [es una ruta chilena que une Puerto Montt con Villa O´Higgins] e intentaré seguir bajando hasta Ushuaia antes de que empiece el invierno", detalló Jace.

Un viaje así requirió de mucha preparación, sobre todo económica. "Tuve trabajos temporales en Estados Unidos y ahorré dinero. Mi último trabajo fue lavar platos y cuidar de una casa en el Ártico, en Alaska. Antes de eso, manejaba un colectivo turístico en una ciudad de ski en Utah", reveló.

Está muy cerca de cumplir su objetivo, pero asegura que no será el último. "He estado pensando tal vez bicicletear desde Asia hasta Europa. Todavía no estoy seguro ya que serían otros dos o tres años viajando y pedaleando. He sido verdaderamente privilegiado por haber podido viajar tanto como lo hice. Ha cambiado muchísimo mi vida desde el primer viaje en bicicleta. He conocido a tanta gente maravillosa en el camino, en parte porque elegí este medio de transporte. Recomiendo altamente viajar en bicicleta para aquellos que quieren tener una aventura y muchos buenos recuerdos, experimentando algo diferente", sentenció Fuller.