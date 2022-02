Fue atropellado y murió, un año después su hermano también fue embestido: "su ángel estuvo presente"

viernes, 4 de febrero de 2022 09:47

El 5 de enero de 2021, la vida cambió por completo para la familia Nievas. Nahuel, con 21 años murió embestido por una camioneta cuando circulaba en su moto. Un año después, su hermano Jeremías, también fue embestido cuando circulaba en moto pero su resultado fue distinto. Se salvó y la familia no duda que el "ángel de Nahuel lo protegió".

Nahuel estudiaba y vivía en la casa de sus abuelos en Rivadavia. El trágico día iba por Comandante Cabot a la casa de su novia, cuando fue sorprendido por una camioneta que salió por calle Zonda y se incorporó a la arteria principal sin advertir que circulaba el joven en moto.

"Ese día no había llegado a la casa de la novia y ellos nos avisaron que él no atendía el celular o si lo atendían, era otra persona. Estaban preocupados y salimos a buscarlo. Con el auto hice el recorrido que él hacía y ahí encontré a los policías, la moto, la camioneta. Me encontré con todo el siniestro", recordó Alejandra Nievas, mamá de Nahuel, a Diario La Provincia SJ.

Nahuel era el mayor de 3 hermanos y a él lo sigue Jeremias (2 años menor) y Guillermina de 13. Los 2 varones cumplían años con un día de diferencia, uno el 2 y el otro el 3 de febrero, con lo cual había una conexión muy especial entre ambos. Precisamente esa conexión es la que se mantuvo después de la tragedia y de manera muy fuerte el 21 de enero pasado cuando Jeremías sufrió el siniestro vial.

"Jeremías venía de trabajar y a 3 cuadras de casa, salió un chico joven en auto y lo llevó por delante. Fue a 3 cuadras de mi casa y cuando me avisaron, parecía que no llegaba nunca, me ahogaba porque era volver a repetir la experiencia", contó la mamá quien luego subrayó: "se salvó y sentimos que su hermano lo protegió".

"Creo mucho en Dios y que siempre me ha dado señales. Cada vez que pregunté cosas, de alguna forma las respuestas me llegaron, por redes, en sueños o a través de la Asociación", agregó Nievas quien forma parte del grupo Familia del Dolor y la Esperanza y de la mano de éste colocaron el cartel de un ángel en el lugar donde perdió la vida.

El cartel, que recuerda a Nahuel, en calle Cabot y Zonda, busca concientizar a todos los que transitan por ahí para que sepan que una persona perdió la vida por un siniestro fatal. "La idea es que no sigamos colocando carteles, es concientizar. La Asociación busca no solo poner carteles sino decir que acá se fue una persona", señaló y finalizó: "a Nahuel le prometí que su muerte no iba a ser una muerte más, que iba a buscar justicia. Dentro de la asociación aprendí a preguntarme no por qué ocurrió sino para qué me sucedió esto a mi".