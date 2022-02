Cáncer en San Juan: advierten que si no aumentan los controles "esto va a empeorar cada vez más"

viernes, 4 de febrero de 2022 17:00

En San Juan, al igual que marca la estadística nacional, el cáncer que más está presente es el de próstata en los hombres y de mama en las mujeres. Así lo confirmó el director del área de Oncología del Hospital Rawson, Juan Manuel Puig, en el contexto del Día internacional contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero.

“Los tumores más frecuentes en el hombre son: próstata, colon y pulmón. En la mujer: mama, pulmón, colon y cuello de útero”, precisó Juan Puig, director del área de Oncología del Hospital Rawson, a Diario La Provincia SJ.

El profesional aseguró que la clave está en adoptar hábitos saludables, para evitar que el total de casos siga en aumento. En la provincia no hay datos oficiales de cuantas son las personas que padecen esta patología pero sí que se da la estadística nacional con respecto a los tumores más presentes.

“Las edades más afectadas, con un poco más del 50%, son menores de 79 años. Gran parte de estos pacientes están en una muy buena etapa de su vida. Por eso es importante hacer los controles y cambiar el estilo de vida. Se calcula que el 30% de los casos de cáncer se podrían prevenir cambiando el estilo de vida”, aseguró.

Según, el profesional, el estilo de vida saludable se adquiere dejando de fumar, realizando ejercicio físico y consumiendo verduras y frutas. Y destacó que las personas deben hacerse los controles, para evitar que la enfermedad sea diagnosticada de manera tardía.

“Si no hay un cambio en el estilo de vida. Si la gente no entiende que tiene que hacerse los controles de mamografía, próstata, colonoscopía a partir de los 50 años y toda esa serie de métodos de screening, esto va a empeorar cada vez más”, aseguró.

El director del área de Oncología remarcó que hay tumores que no se pueden prevenir cambiando únicamente el estilo de vida. La importancia radica en realizarse los controles previos. “Hay que hacerse mamografía una vez por año y los controles con el urólogo anualmente. Hoy está claro que la colonoscopía a los 50 años hay que hacerla. El cáncer de colón es el más frecuente en el mundo y en Argentina. Entonces, haciéndose los controles baja mucho la mortalidad”, profundizó.

El doctor destacó que el cáncer no es una sola enfermedad: “Hay muchos tipos de cáncer y cada uno es distinto y cada uno es casi una enfermedad propia. Si bien, tienen algo en común que es el crecimiento descontrolado de las células. Hoy sabemos que incluso, dentro del cáncer de mama, tenemos diferentes tipos de cáncer de mama que se comportan de manera distinta, que tienen un tratamiento distinto y una biología distinta”.

Los desafíos desde la ciencia para curar está patología son inmensos pero la célula tumoral también aprende a la velocidad que aprenden los médicos. El profesional resaltó que hace unos años apareció la Inmunoterapia y significó un gran avance, pero solo permitió curar a un grupo de pacientes, no a todos, ya que los tumores no son iguales.

Con respecto al el cáncer de pulmón, que hasta hace unos años encabezaba todas las estadísticas, el profesional subrayó que "la biología molecular avanzó mucho": "Sabemos que hay un montón de mutaciones que podemos tratar, pero así y todo hay tumores que no tienen esas mutaciones. Teniendo esas mutaciones y uno dando un tratamiento, la enfermedad igual termina siendo resistente y termina con la vida del paciente. Por eso, no es que el cáncer sea una sola enfermedad y que puede existir una cura. Creo que podemos llegar a estar más cerca, pero falta mucho para eso y eso es lo que tiene que quedar claro. Hasta ahora lo único que nos queda es cambiar el estilo de vida y hacerse los controles para tratar de detectar esos tumores a tiempo y poder curarlos”.

El profesional explicó que los tumores más difíciles de abordar son los que tienen tratamientos menos efectivos y a pesar de los avances tecnológicos y la creación de medicamentos, no mostraron beneficios en los tumores.

“El cáncer de páncreas es uno de ellos, no hubo muchos avances respecto a eso. Todos los medicamentos que aparecieron no dieron respuesta. Este suele ser uno de los más problemáticos, por ese motivo, porque no hay muchos tratamientos efectivos. Hoy hemos logrado mejorar algunas cosas, sobre todo las técnicas quirúrgicas y algunos esquemas de quimioterapias. Esto demostró un poco más de beneficios, pero sigue siendo un tumor difícil de tratar, porque tiene muy poca respuesta a los tratamientos”, aclaró.

En el mundo la cifra de diagnósticos sigue en ascenso. “Se calculan 20 millones de casos en el mundo diagnosticados y para el 2040 se estiman 30 millones de casos es un aumento del 55%”, concluyó el profesional.